Regionalsport Schwarzwald St. Georgen scheitert am Torhüter

Südbadenliga-Handballer verlieren mit 17:24 Toren. Bergstädter bleiben Viertelstunde ohne Treffer

Handball-Südbadenliga: TV St. Georgen – TuS Helmlingen 17:24 (12:11). (sle) Dem TV St. Georgen gelang es nach dem spielfreien Wochenende nicht, zwei Punkte zu holen. Beim Gastgeber gab Niklas Holzmann nach neunmonatiger Verletzungspause und ausgestandenem Kreuzbandriss sein Comeback.

Die Partie begann ausgeglichen. Das eigentliche Prunkstück der St. Georgener, die Defensive, arbeitete gut. Einige ausgelassene Torchancen der Bergstädter nutzten die Gäste von der deutsch-französischen Grenze zum 4:7. Die Männer von Trainer Jürgen Herr fanden ins Spiel zurück, verkürzten den Rückstand und gingen zur Pause sogar mit 12:11 in Führung. „Wir standen in der Defensive stabil und haben es Helmlingen schwer gemacht. Jedoch haben wir viele Torchancen nicht verwandelt. Wir hätten zur Pause höher führen müssen. Insgesamt war ich mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden“, bilanzierte Jürgen Herr den ersten Durchgang.

Die wieder einmal gut besuchte Roßberghalle durfte weiter auf den unbedingt erhofften ersten Heimsieg ihrer Mannschaft hoffen. Was aber zu Beginn der zweiten Hälfte passierte, ist nur schwer in Worte zu fassen. Während die Helmlinger ihr Programm routiniert herunter spielten, agierten die Bergstädter wie ausgewechselt. Der Aufsteiger bekam das Spielgerät schlichtweg nicht mehr im gegnerischen Gehäuse unter. Das Problem waren dabei nicht die fehlenden Möglichkeiten, sondern die Chancenverwertung. Bezeichnend dafür sind allein fünf vergebene Strafwürfe. Der Helmlinger Torhüter Robert Kovacs vernagelte für rund 15 Minuten sein Tor und so lag der TVS nach 45 gespielten Minuten mit 12:19 im Hintertreffen. Darüber hinaus hatte der TVS in dieser Phase auch Pech, als die Schiedsrichter den von Stephan Lermer eingeleiteten Tempogegenstoß von Theo Aßfalg, der freie Einwurfmöglichkeit hatte, unterbrachen, um das Foul an Lermer zu ahnden.

Erst in den letzten 15 Minuten kam der TV St. Georgen zurück. Um den Spielstand nochmals zu drehen, fehlte allerdings weiterhin die notwendige Konsequenz im Abschluss und der Zugriff in der Defensive. Helmlingen verwaltete den erarbeiteten Vorsprung souverän.

Es bleibt dabei, der TVS kann sein Leistungsvermögen trotz starkem Beginn nicht über die gesamte Spielzeit abrufen. Nach einer guten ersten Hälfte, stellten die Jungs vom Roßberg das Torewerfen aus unerklärlichen Gründen komplett ein. Ein kleiner Hoffnungsschimmer ist, dass der TVS mit 24 Gegentoren zumindest die Defensive wieder besser in den Griff bekommt und das geglückte Comeback von Niklas Holzmann, der für Trainer Jürgen Herr in den kommenden Spielen eine weitere Variante darstellt, den Rückraum flexibler aufzustellen. Kommendes Wochenende geht es zur SG Muggensturm/Kuppenheim.

Tore: T. Assfalg, L. Holzmann, Lermer (je 1), Müller, J. Holzmann, N. Holzmann (je 2), Bürk (2/1), Grieshaber (3/1), Linhard 3