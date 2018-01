Regionalsport Schwarzwald Springer-Quartett verpasst Titel nur knapp

Deutsche Jugendmeisterschaft Sprunglauf und nordische Kombination in Klingenthal

Ski nordisch: (ju) Bei der Deutschen Jugendmeisterschaft im Sprunglauf und der nordischen Kombination mit Deutschland-Pokal Klingenthal war das Team der Skiverbände Baden-Württemberg mit zehn Springern und sechs jugendlichen Kombinierern vertreten. Im Springen erkämpfte das SBW-Quartett der J 16/17 die Silbermedaille. Im Deutschland-Pokal der Herren gab es im Einzelspringen durch Justin Nietzel (SC Hinterzarten) vor Jonathan Siegel (SV Baiersbronn) zweimal einen Doppelerfolg. In der Cupwertung übernahm Nietzel mit 30 Punkten vor Siegel die Führung.

Im eröffnenden Einzelspringen der DM-Jugendmeisterschaft erkämpfte in der J 16 Tim Hettich (ST Schonach-Rohrhardsberg) mit Weiten von 80,5 und 76 Metern den dritten Rang und verpasste nur um einen Zehntel Punkt die Silbermedaille. Vierter wurde Finn Braun (SV Baiersbronn/ 231,1) und Siebter Kevin Kern (SV Meßstetten/SKIF). Nur um sechs Punkte verfehlte in der J 17 Claudio Haas das Podium. Achter in der 19-köpfigen Klasse wurde Lorenz Effinger (beide ST Schonach-Rohrhardsberg) vor Yanick Idesheim (SC Hinterzarten/SKIF).

Im Teamwettkampf vergab das erste SBW-Jugendteam (J 16/17) mit Tim Hettich, Yanick Idesheim, Claudio Haas und Lorenz Effinger im ersten Durchgang die Chancen auf den DM-Titel. Nach dem Finale musste das Quartett den Sieg nur um 8,5 Punkte dem Bayerischen Skiverband überlassen. Das zweite SBW-Quartett mit Kevin Kern, Benjamin Prestel (SC Degenfeld), Finn Braun und Quirin Modricker (SC Hinterzarten/SKIF) wurde Fünfter.

In der nordischen Kombination mit Lauf über zehn Kilometer schuf sich in der J 16 als Bester im Sprunglauf der nordischen Kombinierer Jan Andersen (SC Königsbronn) eine gute Ausgangsbasis. Er rettete in der Loipe den zweiten Rang hinter dem stärksten Läufer Lennard Kersting (SK Winterberg). Nach dem fünften Zwischenrang kämpfte sich Pirmin Maier (SC Waldau) noch auf den vierten Rang vor. In der J 17 trumpfte in der Loipe Johannes Fischer (SV Baiersbronn) gewaltig auf und verbesserte sich, an Position 13 gestartet, mit zweitbester Zeit noch auf den vierten Rang. Julian Ketterer (SZ Breitnau) fiel als Bester auf der Schanze im Langlauf auf den neunten Rang zurück. Auch Jonas Jäkle (ST Schonach-Rohrhardsberg/alle SKIF) zeigte als Dritter im Springen aufsteigende Form. Er blieb aber im Lauf noch hinter seiner alten Stärke und musste sich mit dem Rang zwölf begnügen.

Im Team-Wettkampf der J 16/17 überraschten Jonas Jäkle und Julian Ketterer als Deutsche Vizemeister nur 10,2 Sekunden hinter dem Duo des Skiverbandes Sachsen und 23,6 Sekunden vor Bayern. Vierter wurden Jan Andersen/ Johannes Fischer und Achter Pirmin Maier/ Finn Stütz..