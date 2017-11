Regionalsport Schwarzwald Sportler des Jahres gekürt

Leichtathletikkreis Neustadt blickt auf erfolgreiches Jahr zurück und ehrt seine Besten

Leichtathletik: (h) Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter den Leichtathleten aus dem Kreis Neustadt. Höhepunkt beim Jahresabschluss war die Auszeichnung der Sportlerinnen und Sportler des Jahres. Annalena Gamp blickte auf eine überragende Saison zurück. Neben vielen Titeln auf Landesebene stieß sie nach dem 5. Platz im Siebenkampf bei den Deutschen Meisterschaften in die nationale Spitze vor und wurde souverän Sportlerin des Jahres. Bei den Männern startete Simon Hoenen aus Lenzkirch sowohl in der Senioren- als auch Aktivenklasse im Kugelstoßen und Speerwerfen und wurde mit zwei Landesmeistertiteln in der älteren Gruppe ebenfalls Sportler des Jahres. Der frischgebackene Kreisvorsitzende Benedikt Schlicker und Sportwart Ottmar Heiler nahmen die Ehrungen vor.

Schülersportlerin des Jahres wurde Lilli Franke. Die 13jährige Löffingerin hat bereits an Kaderlehrgängen teilgenommen und gilt als großes Talent, genauso wie der Löffinger Niklas Leber, der Schülersportler des Jahres wurde und überregional erfolgreich im Diskuswurf und Kugelstoß war. Platz neun bei der Deutschen Mehrkampfmeisterschaft war für ihn Saisonhöhepunkt.

Bei den Jugendlichen verbuchte Lea Straub aus Lenzkirch ein Top-Ten-Ergebnis im Diskuswurf bei den süddeutschen Meisterschaften, während Sören Thor aus Bonndorf mit 6,24 m im Weitsprung die Bronzemedaille bei den Badischen Meisterschaften errang. Seit Jahrzehnten ist Rembert Plutowski aus Neustadt auf den Tartanbahnen in Deutschland erfolgreich. Mit Beständigkeit sammelt er Baden-Württembergische Meistertitel und war auch 2017 mit 76 Jahren mehrfach erfolgreich. Er wurde als Seniorensportler des Jahres ausgezeichnet.

In der Mannschaftswertung waren die Mädchen und Frauen unter sich: Das U14-Mädchenteam aus dem Kreis Neustadt sicherte sich den Titel als bestes Nachwuchsteam, während die Frauen des TV Lenzkirch bei den Aktiven aufgrund ihres überlegenen Titels bei den badischen Mannschaftsmeisterschaften erfolgreich waren.