Regionalsport Schwarzwald Spitzenteams im Gleichschritt

11. Spieltag in der Bezirksliga Schwarzwald. Geisingen beendet Brigachtaler Zwischenhoch

Fußball, Bezirksliga: FC Gutmadingen – SV Überauchen 3:2 (1:1). Gutmadingen fand gegen die defensiv eingestellten Gäste nicht gut in die Partie. Nach einer Viertelstunde ging Überauchen mit dem ersten Torschuss in Führung. Bernd Weets verwandelte einen Foulelfmeter, nachdem die Gutmadinger einen Konter nur per Foulspiel im Strafraum stoppen konnten. Erst nach einer halben Stunde schaffte es der Gastgeber, den Druck zu erhöhen. Weil sich die Gutmadinger zunehmend gefährliche Chancen kreierten, war das 1:1 durch Tobias Kienzler (45.) auch verdient. Auch nach dem Seitenwechsel agierte das Heimteam mit hohem Tempo. Weitere Gutmadinger Treffer waren nur eine Frage der Zeit. Überauchen dagegen kam nicht aus der eigenen Defensive heraus. Nach dem zwischenzeitlichen 3:1 vergaben die Platzherren weitere Hochkaräter. Stattdessen kam der SVÜ noch zum Anschlusstreffer. Spannend wurde es aber nicht mehr. Tore: 0:1 (15. FE) Weets, 1:1 (45.) Kienzler, 2:1 (72.) Manuel Huber, 3:1 (78.) Huber, 3:2 (84.) Dennis Kleiser. Zuschauer: 145. Schiedsrichter: Friedrich Schaible (Königsfeld).

FC Brigachtal – SV Geisingen 1:5 (0:2). Nach dem jüngsten Aufwärtstrend erhielten die Brigachtaler durch eine deftige Heimpleite einen Dämpfer. Geisingen war in den ersten 45 Minuten zwar spielbestimmend, der Gastgeber ließ in der Defensive jedoch nur wenig zu. Erst nach 24 Minuten setzte sich Luca Arceri gut durch und sorgte für das 0:1. In der Offensive brachten die Brigachtaler nichts Zwingendes zustande. Mit dem Pausenpfiff erhöhte Qazim Sulejmani auf 0:2. Auch in Abschnitt zwei zeigten sich die Gäste souverän und clever. Dazu kam die gnadenlose Effizienz vor des Gegners Tor. Trotz des zwischenzeitlichen 0:5 nach 69 Minuten ließ sich Brigachtal nicht unterkriegen. Tore: 0:1 (24.) Arceri, 0:2 (45.) Sulejmani, 0:3 (52.) Arceri, 0:4 (68.) Sulejmani, 0:5 (69.) Arceri, 1:5 (77.) Christoph Bausch. Zuschauer: 180. SR: Armin Niedermeier (Königsfeld).

DJK Donaueschingen II – SV Hölzlebruck 2:3 (2:1). Die Zuschauer sahen zwei unterschiedliche Halbzeiten. In Abschnitt eins drückte die DJK-Reserve dem Spiel ihren Stempel auf. Die Intensität stimmte und verdientermaßen traf Andrei Szabo zur Donaueschinger Führung. Nach dem „Pausentee“ wendete sich das Blatt und fortan hatte Hölzlebruck die Nase vorn. Die Heimmannschaft hielt dem Druck der Gäste mit zunehmender Spieldauer nicht mehr stand und geriet ins Hintertreffen. Beim Stand von 2:2 verschoss Alexander Winter einen Strafstoß für Hölzlebruck. In der Nachspielzeit sorgten die Gäste mit einem verwandelten Foulelfmeter für Jubel beim mitgereisten Anhang. Tore: 1:0 (29.) Szabo, 2:0 (33.) Christopher Allaut, 2:1 (45.) Patrick Koch, 2:2 (56.) Winter, 2:3 (90.+2) . ZS: 120. SR: Nenad Sarec (Frittlingen). Bes. Vork.: Gelb-Rot (90.+2) DJK.

FC Hochemmingen – SG Riedöschingen/Hondingen 2:0 (0:0). Die Gastgeber spielten eine schwache erste Hälfte. Die Spielgemeinschaft aus Riedöschingen und Hondingen war im ersten Durchgang besser und vergab mehrere gute Chancen zur Führung. Nach einer deutlichen Halbzeitansprache kamen die Hochemminger besser ins Spiel und waren giftiger in den Zweikämpfen. Nach einer schönen Kombination schob Mario Buccelli nach 70 Minuten zum 1:0 für Hochemmingen ein. Acht Minuten später profitierte Pascal Heinig von einem schweren Torwartfehler und erzielte das entscheidende 2:0. Die Gäste kamen in Halbzeit zwei zu keiner echten Chance. Tore: 1:0 (70.) Buccelli, 2:0 (78.) Heinig. ZS: 150. SR: Jens Bormann (Hüfingen).

TuS Bonndorf – SV TuS Immendingen 1:2 (0:1). Das Tor war für die Bonndorfer wie vernagelt. Am Ende trafen die Gastgeber viermal die Querlatte, darunter allein Niklas Bernhart zweimal. Nach 17 Minuten gingen die Gäste durch Atila Yüce per Konter in Führung. Kurz nach Wiederbeginn erhöhte Mario Köhler, der einen Bonndorfer Fehler im Spielaufbau bestrafte. Nach dem Platzverweis für die Gäste und dem Anschlusstreffen durch Bernhart per Elfmeter keimte nochmals Hoffnung beim TuS auf. Immendingen rettete den Sieg aber über die Zeit. Tore: 0:1 (17.) Yüce, 0:2 (53.) Köhler, 1:2 (82.) Bernhart. ZS: 150. SR: Friedrich Schaible (Königsfeld). Gelb-Rot: Immendingen (80.).

SG Riedböhringen/Fützen – FC Pfaffenweiler 0:2 (0:1). Dank eines Doppelpacks von Florian Herbst entführt der FC Pfaffenweiler drei Punkte aus Riedböhringen. Die Gastgeber waren zunächst besser. Philipp Gleichauf vergab schon nach drei Minuten eine Großchance. Mit der ersten Möglichkeit der Gäste erzielte Herbst im Strafraum das überraschende 0:1. Nach der Pause bemühte sich die SG weiterhin und kontrollierte das Spiel, die Gäste waren aber effektiver. Nach einer Stunde bestrafte Herbst einen Abwehrfehler zum vorentscheidenden 0:2. Tore: 0:1 (40.) Herbst, 0:2 (64.) Herbst. ZS: 150. SR: Adnan Dracic (Villingen).

FV Tennenbronn – FV Marbach 3:3 (1:1). In einer abwechslungsreichen Partie war Tennenbronn die bestimmende Mannschaft. Marbach besann sich auf das Konterspiel und war damit ständig gefährlich. Mit der ersten Chance traf Florian Ehmann per Konter zum 0:1 nach elf Minuten. Kurz vor der Pause glich Markus Broghammer nach schönem Zuspiel von Manuel Hilser zum verdienten Ausgleich. In Abschnitt zwei gelang Andreas Dold per Direktabnahme das 2:1. Marbach ließ aber nicht locker, erneut traf Ehmann. Auf der anderen Seite brachte Ramon Haas die Gastgeber per Freistoß nach 67 Minuten erneut in Führung. Den Schlusspunkt setzte Andreas Biedermann per Konter zum gerechten Unentschieden. Tore: 0:1 (11.) Ehmann, 1:1 (36.) Broghammer, 2:1 (52.) Dold, 2:2 (61.) Ehmann, 3:2 (67.) Haas, 3:3 (82.) Biedermann. ZS: 200. SR: Jürgen Schätzle (Schönwald).