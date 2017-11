Regionalsport Schwarzwald Spitzenspiel vor vollem Haus

Wiha.Panthers empfangen Koblenz im Topspiel. Velcic-Team will Vorsprung in der Tabelle ausbauen

Basketball, Regionalliga: Wiha.Panthers VS – Baskets SG Lützel/Post Koblenz (Samstag, 20 Uhr). Der Showdown um die Vormachtstellung in der Basketball-Regionalliga steigt am Samstag in der Deutenberghalle. Die Wiha.Panthers bitten als Spitzenreiter den Tabellendritten Baskets Koblenz vor großer Kulisse zum Tanz.

Die Ausgangssituation ist klar: Die Panthers können mit einem Erfolg ihren Vorsprung auf den Aufstiegsaspiranten auf zwei Siege ausbauen. Auf der anderen Seite sind die Gäste unter Zugzwang, wollen sie den Anschluss an die Tabellenspitze nicht verlieren. "Der Druck liegt bei Koblenz. Sollten wir gewinnen, wären wir erst einmal weg. Dann wäre unser Punktevorsprung schon ein sehr gutes Polster“, beschreibt Panthers-Trainer Alen Velcic die Ausgangslage vor dem Topspiel. Da die Baskets bei den überraschenden Niederlagen in Stuttgart und Lich bereits zweimal patzten, dürfen sie sich gegen den direkten Konkurrenten keinen Ausrutscher erlauben.

Dessen ist sich auch deren der Koblenzer Sportdirektor Thomas Klein bewusst. "Es ist für uns das Spiel des Jahres. Nur wenn wir gewinnen, haben wir die Meisterschaft weiterhin selbst in der Hand.“ Nichts anderes als den Titel erwarten die Koblenzer, die wohl über den größten Etat der Liga verfügen. Trainer Josip Bosnjak führt einen zwölf Mann starken Kader, der gespickt ist mit Scharfschützen und Punktegaranten. Einer davon ist der US-Amerikaner Marlin Mason, der vor der Saison aus der ersten Liga von Luxemburg kam und sich mit 21 Punkten pro Partie sofort zum Topscorer aufschwang. Zudem kamen Anfang November mit Drago Brcina und Joe Hart zwei weitere Neuzugänge hinzu, die die Baskets in die ProB führen sollen. Bereits nach dem Heimsieg gegen Kaiserslautern vergangenen Sonntag betonte Velcic, Koblenz werde seiner Mannschaft in allen Belangen vor Probleme stellen. Dieser Eindruck bestätigte sich in der Analyse. "Sie spielen einen gut organisierten Basketball und haben gute Schützen."

Die Panthers lassen sich von der Brisanz der Partie nicht blenden. "Dieses Spiel ist nicht wichtiger als alle anderen der Saison. Wir bereiten uns auf Koblenz genauso sorgfältig vor, wie auf jeden anderen Gegner“, betont Coach Velcic. Dennoch vernahm er bei seiner Mannschaft in dieser Trainingswoche eine veränderte Herangehensweise. "Die Jungs sind hoch konzentriert und haben sehr intensiv gearbeitet. Vor allem Aron Walker hat in dieser Woche einen großen Sprung gemacht. Er versteht unser Spiel immer besser“, lobt der Trainer seinen Neuzugang.

Getreu dem Motto „Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte“ kann Speyer der Gewinner des Spieltags werden. Die Tabellenzweiten, die am Samstag Kaiserslautern empfangen, waren bisher der einzige Stolperstein der Panthers in dieser Saison. Am zweiten Spieltag verloren die Neckarstädter das erste Spitzenspiel der Saison. Ein Schuss vor den Bug, wie die darauffolgenden acht Siege in Serie zeigen. "Wir haben aus dem Spiel in Speyer unsere Lehren gezogen. Das wird uns am Samstag definitiv nicht noch einmal passieren“, ist sich Velcic sicher.

Pünktlich zum Topspiel dürfte auch die Deutenberghalle erstmals in dieser Saison voll sein. Die Panthers verteilten rund 400 Freikarten an Kinder ihrer Partnerschulen und rechnen mit 800 bis 1000 Zuschauern. „Die Mannschaft des BSV Schwenningen wird kommen. Auch die Wild Wings erhielten zum wiederholten Male eine Einladung. "Mit ihnen rechne ich allerdings nicht“, so Velcic enttäuscht.