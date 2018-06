Regionalsport Schwarzwald Spitzenspiel in Niedereschach

Vorletzter Spieltag in den Schwarzwälder Fußball-Ligen B1 bis B3

Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: (daz) Das Maximum an Spannung versprechen die letzten zwei Spieltage. Mit FK Bratsvo Villingen, FC Gütenbach und SV Niedereschach dürfen sich gleich drei Mannschaften bei aktuell 41 Punkten noch berechtigte Hoffnungen auf die Meisterschaft und den Aufstieg in die Kreisliga A machen. Ausgerechnet Spitzenreiter FKB Villingen hat wohl die schlechtesten Karten, denn diese Mannschaft ist am Wochenende spielfrei, während die beiden heißen Konkurrenten noch jeweils zwei Partien zu absolvieren haben. Und da kommt es am Sonntag ab 15 Uhr fast schon zu einem kleinen Endspiel, denn Niedereschach spielt gegen Gütenbach. Ende Oktober gewann Niedereschach in Gütenbach im Vorrundenspiel mit 2:0 Toren. Während sich FKB wohl eine Punkteteilung wünscht, wäre der Sieger dieser Partie der Meisterschaft ganz nah. Am letzten Spieltag, 9. Juni, empfängt Gütenbach den FC Unterkirnach, FKB den A.S.C. St. Georgen und Niedereschach gastiert in Mönchweiler.

In den weiteren Partien des vorletzten Spieltags empfängt der FC Weiler (34 Punkte) den FV/DJK St. Georgen (16), der FC Unterkirnach (28) die Sportfreunde Schönenbach (16) und der FC Königsfeld II (23) den NK Zagreb Villingen (28). Zudem gibt es das Kellerduell zwischen dem A. S. C St. Georgen (8) und dem FC Mönchweiler (8). Mönchweiler hat das deutlich bessere Torverhältnis und würde mit drei Punkten die Bergstädter wohl endgültig auf den letzten Tabellenplatz verweisen. Ende Oktober setzte sich Mönchweiler im Vorrundenspiel klar mit 5:1 Toren durch.

Tabellenführer schaut zu

Staffel 2: Wohl noch keine Entscheidung in der Meisterschaftsfrage wird in der Staffel geben. Spitzenreiter SG Kirchen-Hausen (43) schaut am Wochenende spielfrei zu. Das ist die Chance des SV Aasen (39), am Sonntag mit einem Sieg gegen den FC Gutmadingen II (13) bis auf einen Zähler an Kirchen-Hausen heranzurücken. Aasen braucht einen Sieg, denn im Fall einer Niederlage wäre Kirchen-Hausen ohne Spiel bereits am Ziel. Am letzten Spieltag, 9. Juni, muss Kirchen-Hausen zum SV Mundelfingen und der SV Aasen spielt bei der SG Unadingen/Dittishausen.

Noch Chancen auf Rang zwei rechnet sich der Tabellendritte SG Unadingen/Dittishausen (36) aus. Die Elf spielt bereits am Samstag bei der SG Döggingen/Hausen vor Wald (22). Hoffnung macht der SG Unadingen der direkte Vergleich mit Aasen am letzten Spieltag, da beide Teams nur drei Punkte trennen, Aasen hat hingegen das um acht Treffer bessere Torverhältnis. In einem weiteren Spiel am Sonntag kommt es zum Tabellen- und Ortsnachbarntreffen SV Ewattingen (23) gegen SV Mundelfingen (25). Zudem spielt der FC Wolterdingen (34) gegen den TuS Blumberg /15) sowie der FC Grüningen (0) und gegen die SG Aulfingen/Leipferdingen (32). Die tapferen Grüninger haben die Hoffnung nicht aufgegeben, die Saison doch noch mit einem oder mehreren Punkten abzuschließen. Die letzten Chancen dazu bieten sich am Sonntag auf eigenem Platz sowie am letzten Spieltag beim FC Gutmadingen II.

TuS Bonndorf II mit besten Chancen

Staffel 3: (ju) Am Samstag kann der TuS Bonndorf II Meisterschaft und Aufstieg perfekt machen. Gelingt der Elf von Trainer Peter Fechtig ein Sieg beim SV Friedenweiler, steht den Feierlichkeiten nichts mehr im Weg. Bereits bei einer Punkteteilung würde die Entscheidung wohl auf den letzten Spieltag vertagt. Sollte Bonndorf gar verlieren, wäre das die Chance für den SV Saig und die SG Schluchsee/Feldberg. Beide haben zwar fünf Punkte Rückstand auf Bonndorf, jedoch noch zwei Spiele zu absolvieren, während Bonndorf II am letzten Spieltag spielfrei zuschaut. Der SV Saig spielt am Sonntag beim Tabellenvorletzten TuS Rötenbach. Als Favorit fährt die SG Schluchsee/Feldberg zum Tabellenneunten SV St. Blasien.

Nur noch um das Prestige geht es im Kellerderby am Samstag bei der Partie SV St. Märgen gegen den SV Titisee sowie am Sonntag in der Begegnung des FC Bernau gegen den VfB Mettenberg. Das Ziel von St. Märgen wird es sein, die Saison nicht auf dem letzten Tabellenplatz abzuschließen.