Spitzenspiel in Kirchen-Hausen

Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: (daz) Am 16. Spieltag verspricht das Verfolgerduell zwischen NK Zagreb Villingen (28 Punkte) und FK Bratstvo Villingen (29) die meiste Spannung. Beide wollen den Kontakt zu Spitzenreiter FC Gütenbach (32) nicht abreißen lassen, zumal Gütenbach bei den Sportfreunden Schönenbach (7) vor einer lösbaren Aufgabe steht. Gütenbach würde sich sicherlich über eine Punkteteilung im Verfolger-Duell freuen. Dieses Unentschieden (1:1) gab es bereits im ersten Vergleich zwischen Zagreb und FKB. Gütenbach ließ damals Schönenbach beim 4:0-Sieg keine Chance.

Wie Gütenbach würde sich auch der FC Weiler (27) über eine Remis im Villinger Derby freuen, doch zunächst muss Weiler die eigen Aufgabe gegen den SV Niedereschach (23) lösen, was sicherlich nicht einfach wird. Im Spiel FV/DJK St. Georgen (9) gegen den FC Mönchweiler (8) wollen beide Mannschaften die längst erhoffte zweistelligen Punktzahl erreichen. In einem weiteren Spiel stehen sich der FC Königsfeld II (16) und der A.S.C. St. Georgen (4) gegenüber. Die Bergstädter peilen da ihren zweiten Sauisonsieg an. Spielfrei schaut diesmal der FC Unterkirnach (25) zu.

Staffel 2: In der Staffel kommt es am Sonntag zum Top-Spiel. Tabellenführer SG Kirchen-Hausen (31) empfängt den Rangzweiten FC Wolterdingen (28). In der Vorrunde trennten sich beide in Wolterdingen mit einem spektakulären 3:3-Unentschieden. Kirchen-Hausen führte damals schon mit 2:0 und 3:2 Toren. Von einer erneuten Punkteteilung könnte der SV Aasen (27) profitieren, zumal Aasen noch ein Spiel weniger ausgetragen hat. Allerdings muss Aasen zunächst einmal die Hürde beim SV Ewattingen (20) meistern. Auf eigenem Platz im ersten Saisonvergleich kam Aasen gegen Ewattingen auf eigenem Platz nicht über ein 0:0 hinaus. Der Tabellenvierte SG Aulfingen/Leipferdingen (25) ist spielfrei.

In den weiteren Partien spielt der Kreisliga A-Absteiger SV Mundelfingen (16) gegen den TuS Blumberg (11), die SG Unadingen/Dittishausen (24) gegen den FC Gutmadingen II (7) sowie die SG Döggingen/Hausen vor Wald (19) gegen den noch immer punktlosen FC Grüningen. Die Grüninger haben nach der Winterpause erst einen Treffer erzielt, geben aber dennoch sportlich fair nicht auf.

Staffel 3: Unvermindert hält der Zweikampf zwischen dem TuS Bonndorf II (35) und dem SV Saig (32) an. Saig hat das bessere Torverhältnis und eine Partie weniger ausgetragen. Am Wochenende schaut Saig erneut spielfrei zu, wie sich die Bonndorfer beim TuS Rötenbach (8) schlagen. In der Vorrunde gab es ein 4:1 für Bonndorf. Viel spricht dafür, dass Bonndorf mit dem zwölften Saisonsieg zurückkehrt. Schließlich ist es das Spiel Tabellenerster gegen Schlusslicht. Die SG Schluchsee/Feldberg (30) hat eine kurze Anreise zum SV Titisee (8). Der Tabellenvierte FC Bernau (23) ist gegen den SV St. Blasien (12) Favorit. Außerdem spielen noch der SV St. Märgen (8) gegen den SV Friedenweiler (17) sowie der VfB Mettenberg (15) gegen den FC Reiselfingen (15).