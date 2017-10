Spitzenspiel endet 2:2

Thomas Minzer, Trainer des SSC Donaueschingen, tippt den zwölften Spieltag in der Kreisliga A 2

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (daz) SV Öfingen – SV Göschweiler. „Mit seiner offensiven Stärke setzt sich der SV Öfingen im Kellerduell mit 3:1 Toren durch.“

FC Lenzkirch – SV Gündelwangen. „Beide haben am vergangenen Spieltag verloren. Wenn sich Lenzkirch besser präsentiert als gegen uns, werden sie die drei Punkte holen. Ich wünsche es meinem Lenzkircher Trainerkollegen Zejlko Cosic und tippe 2:1.“

FV Möhringen – SSC Donaueschingen. „Wir haben in den vergangenen Jahren wenig in Möhringen gepunktet. Die nicht zufriedenstellende Bilanz gilt es aufzubessern. Wir sind aktuell in einer guten Verfassung und daher hoffe ich auf drei Punkte.

FC Pfohren – SV Hinterzarten. „Das Topspiel. Der Dritte empfängt den drei Punkte besseren Tabellenführer. Das wird eine ganz enge Partie, wobei ich Pfohren eigentlich zutraue, dass sie die Partie gewinnen. Beide sind offensiv sehr stark und es wird sicherlich einige Tore geben. Ich tippe 2:2, weil es auch für uns ein gutes Ergebnis wäre.“

FC Bräunlingen – FC Bad Dürrheim II. „Ebenfalls ein sehr interessantes Spiel zwischen zwei Mannschaften, die das Potenzial für die ersten Plätze haben. Ich habe Bräunlingen schon oft beobachten können. Die Elf erarbeitet sich immer viele Torchancen. Nutzt sie diese am Sonntag, gewinnt Bräunlingen mit 2:0.“

SV Grafenhausen – FC Löffingen II. „Grafenhausen kommt immer besser in Tritt. Löffingen hat eine sehr kompakte Mannschaft, die deutlich stärker ist als die aus der vergangenen Saison. Mein Tipp lautet 1:1.“

FC Hüfingen – FC Neustadt II. „Neustadt wird mit dem bisherigen Saisonverlauf und den erst zehn Punkten nicht zufrieden sein. Auch ich hatte diese Mannschaft deutlich weiter oben in der Tabelle erwartet. Hüfingen hat zuletzt einen Aufwärtstrend gezeigt. Defensiv steht die Elf stabiler, doch das Manko ist, dass sie zu wenig Tore schießen. Mein Tipp ist daher ein 2:1.“

SV Eisenbach – TuS Oberbaldingen. „Der Platz in Eisenbach ist für die schnellen Oberbaldinger Angreifer wie gemacht. Eisenbach ist noch ohne Heimsieg, hat aus fünf Spielen vier Punkteteilungen mitgenommen. Es wäre denkbar, wieder ein Unentschieden zu tippen, aber Oberbaldingen gewinnt mit 3:1.“