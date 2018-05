Regionalsport Schwarzwald Spitzenreiter mit Selbstvertrauen

Landesliga-Tabellenführer FC 08 Villingen II empfängt am heutigen Mittwoch die Spvgg F.A.L.

Fußball-Landesliga: FC 08 Villingen II – Spvgg. F.A.L. (Mittwoch, 18.30 Uhr). (daz) Fünf Spiele vor Abschluss der Saison ist der FC 08 II in einer glänzenden Ausgangsposition. Noch fünf Siege und die Elf ist Meister. Die Gäste aus Frickingen haben 18 Punkte weniger auf der Habenseite, sind aber sehr gefährlich und ganz schwer einzuschätzen. Erst vor wenigen Tagen bezwang F.A.L. den Villinger Konkurrenten Pfullendorf, verlor aber am Wochenende gegen das Kellerkind Markdorf auf eigenem Platz. Offenbar motiviert sich F.A.L. aktuell nur gegen die Spitzenteams, zumal diese Elf es auch schaffte, den Villingern eine der bisherigen drei Saisonniederlagen zuzufügen. „Wir haben dort in er 90. Minute das 1:2 kassiert“, erinnert sich 08-Trainer Marcel Yahyaijan.

Die Villinger haben aktuell einen exzellenten Lauf und können sich auf dem Weg zu Meisterschaft und Verbandsliga-Aufstieg wohl nur selbst stoppen. „Gerade an einem Mittwoch, wenn alle Spieler acht Stunden gearbeitet haben, wird die Tagesform mehr denn je eine wichtige Rolle spielen. Wir wissen um die große Offensivqualität von F.A.L. und sind gewarnt. Andererseits sollte bei uns nach den jüngsten Spielen auch eine große Portion Selbstvertrauen vorhanden sein. Alle Spieler wissen, was machbar ist und freuen sich auf jedes Spiel“, sagt Yahyaijan.

Fehlen wird der verletzte Mario Ketterer, doch Yahyaijan wird auch ohne A-Jugendspieler eine starke Elf aufbieten können, die mit großem Willen agiert. Wieder dabei sind zudem Timo Wagner, Luca Crudo und Tijan Jallow, die der Elf Stabilität und Kreativität vermitteln können.