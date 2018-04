Regionalsport Schwarzwald Spitzenreiter Geisingen baut Führung aus

24. Spieltag in der Bezirksliga Schwarzwald. Deutliche Niederlage für Verfolger Gutmadingen

Fußball-Bezirksliga: FV Marbach – SG Riedböhringen/Fützen 4:0 (2:0) – (db) Die Gäste begannen druckvoll. Die Marbacher fanden hierauf nach kurzen Anlaufschwierigkeiten ein probates Mittel: den Konter. So kam Marbach schnell zu Chancen, unter anderem traf Fabio Mauch nur den Pfosten. Wenig später sorgte Marco Effinger dann fürs 1:0 (25.). Der Treffer zeigte bei der SG Wirkung, spätestens aber mit dem 2:0 (45.+2) war bei den Gästen die Ernüchterung greifbar. In der zweiten Halbzeit lauerte Marbach weiter auf Konter und schaffte es so den anrennenden Gästen nach gut einer Stunde den Zahn zu ziehen, in der Folge verwaltete der Gastgeber das Ergebnis. Tore: 1:0 Effinger (25.), 2:0 Kohlermann (45.+2), 3:0 Mauch (60./FE), 4:0 Effinger (63.). SR: Grobs (Rottweil). Z: 120.

TuS Bonndorf – FC Gutmadingen 4:1 (2:0) Die 120 Zuschauer sahen in einer packenden Bezirksligapartie einen verdienten Erfolg des TuS. Von Beginn an hatten die Gastgeber mehr vom Spiel und insbesondere in der ersten Halbzeit konnte Bonndorf sich ein klares Chancenplus erspielen. Gutmadingen startete mit viel Schwung in den zweiten Durchgang und erzielte früh den Anschlusstreffer. Es war die Phase, in der die Partie in beide Richtungen kippen konnte, ehe sich Bonndorf befreite und per Doppelschlag das Spiel für sich entschied. Tore: 1:0 Thurau (27.), 2:0 J. Bernhart (37.), 2:1 Hirt (50.), 3:1 N. Bernhart (60.), 4:1 Plum (67.). SR: Haberbosch (Villingen). Z: 120.

FC Königsfeld – DJK Donaueschingen II 2:3 (0:2) Königsfeld wurde direkt kalt erwischt und lag nach dem ersten Angriff schon zurück. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte wirkte die ersatzgeschwächte Heimmannschaft bemüht, doch Donaueschingen war die bessere Mannschaft. Folgerichtig ging es mit 0:2 in die Pause. Danach kamen die Gäste zum schnellen dritten Tor. Statt sich deklassieren zu lassen, berappelte sich Königsfeld und verkürzte binnen acht Minuten auf 2:3. In der letzten halben Stunde hatten die Gastgeber dann mehr vom Spiel, der Ausgleich gelang ihnen aber nicht mehr. Tore: 0:1 Mayer (2.), 0:2 Gmeiner (33.), 0:3 Stocker (49.), 1:3 Omar (51.), 2:3 Moosmann (57.). SR: Kneipp (Eisenbach). Z: 70.

SV Überauchen – FC Brigachtal 2:2 (1:1) Mit einer gerechten Punkteteilung endete ein spannendes Ortsderby. Bereits nach zehn Minuten scheiterte Überauchens Dennis Kleiser per Kopf, wenig später machte es sein Mannschaftskollege Bernd Weets jedoch schon besser und erzielte das 1:0 (15.). Brigachtal ließ sich davon allerdings nicht aus der Ruhe bringen, antwortete postwendend mit dem 1:1. Danach war die Partie ausgeglichen mit guten Chancen auf beiden Seiten. Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich die Teams zunächst, dennoch ergaben sich Möglichkeiten und eine davon nutzte Christoph Bausch (73.) zur Gästeführung. Überauchen reagierte mit wütenden Angriffen und kam kurz vor dem Ende durch Klaus Neininger zum Ausgleich. Tore: 1:0 Weets (15.), 1:1 Klemann (18.), 1:2 Bausch (73.), 2:2 Neininger (86.). SR: Matosevic (Schwenningen). Z: 150.

SV Geisingen – FC Dauchingen 2:1 (2:0) Nach einem druckvollen Start lag Geisingen dank der Tore von Antonio Zubcic (8.) und Luca Arceri (16.) in Führung, da die Gastgeber in der Folge jedoch einen Gang zurückschalteten ging es ereignisarm in die Pause. Nach Wiederbeginn erhöhte Dauchingen leicht den Druck, konnte daraufhin allerdings nur den Ausgleich erzielen. Mehr wollte den Gästen nicht mehr gelingen. Die Geisinger hatten sogar noch die Chance zum dritten Treffer. Tore: 1:0 Zubcic (8.), 2:0 Arceri (16.), 2:1 Schleicher (65.). SR: Huber (Mühlheim). Z: 80.

SV Hölzlebruck – FC Pfaffenweiler 1:3 (1:3). Die Hölzlebrucker hatten im ersten Durchgang gefühlt mehr Ballbesitz, doch die Gäste warteten clever auf Abspielfehler und legten früh zwei Treffer vor. Winters 1:2 (33.) folgte beim HSV nicht wirklich Aufbruchstimmung, sondern Ernüchterung: Herbst markierte Sekunden vor dem Pausenpfiff das 1:3. In Durchgang zwei kam der Gastgeber über Mittelfeldgeplänkel kaum hinaus und hätte in der 90. Minute fast noch das 1:4 kassiert. Tore: 0:1 Reitze (7.), 0:2 Ohlhauser (16.), 1:2 Winter (33.), 1:3 Herbst (44.). SR: Fleig (Brigachtal), ZS: 50.

SV TuS Immendingen – FC Hochemmingen 0:2 (0:2). Zu Beginn hielten die Immendinger die Partie offen, ehe die Hochemminger Heinig und Künstler die Gäste auf die Siegerstraße brachten. Nach dem Seitenwechsel drängten der Immendingen auf den Anschluss, blieb aber im Abschluss glücklos. In der 85. Minute scheiterte SVI-Stürmer Mario Kohler zudem vom Elfmeterpunkt am bravourös parierenden Hochemminger Schlussmann. Tore 0:1 Heinig (17.), 0:2 Künstler (26.) SR: Haselbacher (Grafenhausen). ZS: 150.

SG Riedöschingen/Hondingen – FV Tennenbronn 0:0 – Überschattet wurde eine sehr faire Partie durch eine schwere Verletzung fünf Minuten vor der Pause. Philipp Haas (FVT) knallte mit Torwart Lukas Engesser (Hondingen) zusammen, nachdem dieser Millisekunden zuvor den Ball geklärt hatte. Während Engesser nichts passierte musste für Haas der Krankenwagen gerufen werden, es bestand der Verdacht auf Schienbeinbruch. Nach einer zwanzigminütigen Unterbrechung ging es weiter. Der Gastgeber hatte mehr vom Spiel und ließ nichts zu, doch der letzte Pass fand keinen Abnehmer und so blieb es beim 0:0. SR: M. Schreiber; Z: 170.