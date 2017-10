Regionalsport Schwarzwald Spitzenduo lässt Federn

Achter Spieltag der Kreisliga A, Staffel 2: Sieben Tore beim Pfohrener Heimsieg

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: SV Öfingen – FC Bad Dürrheim II 3:2 (2:1). (ms) Überraschung in Öfingen: Nachdem Nasser Gandi in Minute 22 das 0:1 erzielte, glich Markus Wenzler nur Sekunden später zum 1:1 aus. Wenig später legte Wenzler erneut per Elfmeter zum 2:1 nach. Zwar glichen die Gäste in Hälfte zwei durch Gergö Potornai aus, Fabian Ott hatte aber das letzte Wort für Öfingen. Tore: 0:1 (22.) Gandi, 1:1 (23.) Wenzler (FE), 2:1 (36.) Wenzler (FE), 2:2 (67.) Potornai, 3:2 (72.) Ott. ZS: 90. SR: Benjamin Feta (Villingen).

FV Möhringen – FC Bräunlingen 1:3 (0:0). Nach ausgeglichener erster Hälfte brachte Raphael Emminger die Gäste kurz nach der Pause verdient in Führung. Jonas Wehinger legte in der Folge per Kopf nach. Zwar verkürzte Christian Portius für Möhringen, Sekunden später stellte Ugur Tad jedoch den alten Abstand wieder her. Tore: 0:1 (53.) Emminger, 0:2 (63.) Wehinger, 1:2 (75.) Portius, 1:3 (76.) Tad. ZS: 70. SR: Stanislaus Wengrzik (Hüfingen).

FC Pfohren – FC Löffingen II 5:2 (0:1). Löffingen führte nach der ersten Hälfte verdient mit 1:0. Nach der Pause wachte Pfohren auf und drehte mit drei Toren innerhalb von elf Minuten die Partie. Der Platzverweis für Löffingen spielte Pfohren in der Folge in die Karten. Am Ende stand ein verdienter 5:2-Erfolg. Tore: 0:1 (13.) Alexander Kornienko, 1:1 (47.) Sebastian Boma, 2:1 (53.) ET, 3:1 (56.) Marius Wiehl, 3:2 (66.) Sascha Maingardt, 4:2 (84.) Boma, 5:2 (86.) Wiehl. ZS: 80. SR: Felix Gärtner (Dauchingen).

FC Hüfingen – SV Hinterzarten 3:3 (0:2). Überraschung in Hüfingen: Nachdem der Tabellenführer durch Tore von Julian Eckert und Robin Krupka bereits nach 27 Minuten mit 2:0 führte, drehten die Gastgeber in Hälfte zwei auf. Ein Doppelpack von Mustafa Özyurt sowie ein platzierter Schuss von Stefan Klimke sorgten für die Hüfinger Führung. Jona Schuler traf in der Schlussphase zum leistungsgerechten Unentschieden. Tore: 0:1 (9.) Eckert, 0:2 (27.) Krupka, 1:2 (54.) Özyurt, 2:2 (59.) Özyurt, 3:2 (65.) Klimke, 3:3 (80.) Schuler. Zuschauer: 120. Schiedsrichter: Konstantinos Tsalis (Villingen).

SV Eisenbach – SSC Donaueschingen 0:1 (0:1). Die beiden gut aufgelegten Torhüter standen im Mittelpunkt der Partie. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte brachte Denis Laichner den SSC per Konter nach einem Eisenbacher Ballverlust im Mittelfeld in Führung. Eisenbach drängte in Hälfte zwei auf den Ausgleich, die dezimierten Donaueschinger retteten das Ergebnis aber über die Zeit. Tore: 0:1 (42.) Laichner. ZS: 80. SR: Jörn Schumann (Sexau).

FC Neustadt II – SV Göschweiler 4:0 (2:0). Eugen Baibarak brachte die Neustädter nach 23 Minuten verdient in Führung. Kurz vor der Pause legte Arthur Balke nach. In Hälfte zwei drängte Göschweiler auf den Anschluss und wurde zweimal ausgekontert. Markus Tritschler und Baibarak trafen. Tore: 1:0 (23.) Baibarak, 2:0 (44.) Balke, 3:0 (66.) Tritschler, 4:0 (87.) Baibarak. ZS: 50. SR: Martin Bernhart (Bonndorf).