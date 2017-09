Regionalsport Schwarzwald Spitzenduell in Furtwangen

Erster KSK-Heimkampf gegen Haslach. Beide Teams noch ungeschlagen

Ringen, Oberliga: KSK Furtwangen – KSV Haslach (Samstag, 20 Uhr) – (kat/mn) Nach drei erfolgreichen Auswärtskämpfen bekommt es der KSK Furtwangen im ersten Heimkampf der Saison gleich mit einem mächtigen Brocken zu tun. Der KSV Haslach gilt als eine der stärksten Mannschaften der Oberliga und wird für die Bregtäler nicht leicht zu besiegen sein. Bisher mussten die Kinzigtäler lediglich einen Punkt abgeben beim Unentschieden in Appenweier zum Saisonauftakt.

„Das ist ein echter Gradmesser für uns“, sagt Furtwangens Tobias Haaga. Gewinnt der KSK, ist der Mannschaft zuzutrauen, dass sie in dieser Saison ganz oben in der Tabelle mitringen wird. Die Haslacher verfügen über eine ganze Reihe starker Routiniers. Neben den Ex-Bundesligaringern Voitech Benedek (86 Kg) und Benjamin Lohrer (120 Kg) sind auch Istvan Szurkovski (55 Kg), Timo Stiffel (71 Kg) und Viorel Ghita (80 Kg) harte Prüfsteine für die KSK-Ringer. Alles in allem dürfen sich die Furtwanger Zuschauer auf hochklassige Kämpfe freuen.

Im Vorfeld (ab 18.30 Uhr) trifft der KSK Furtwangen II auf den KSV Taisersdorf III (Bezirksklasse) und rechnet sich in diesem Duell Chancen aus. Die Eröffnung des Heimkampf-Tages in der Jahnsporthalle übernimmt die Jugend gegen Wollmatingen (ab 17.45 Uhr). Der KSK-Nachwuchs will in dieser Saison um die Meisterschaft mitringen.