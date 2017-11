Regionalsport Schwarzwald Spieler-Streik beim FC Bad Dürrheim

Ärger beim Fußball-Verbandsligisten. Mannschaft erscheint nicht zum Training

Fußball-Verbandsliga: Vor vier Tagen sorgte der FC Bad Dürrheim mit dem überzeugenden Heimsieg gegen den FC Singen für positive Schlagzeilen und etwas Erleichterung im Abstiegskampf. Doch die Stimmung beim Verbandsligisten scheint trotzdem alles andere als gut. Die Mannschaft blieb am Dienstagabend demonstrativ dem Training fern. Laut SÜDKURIER-Informationen warten mehrere Spieler seit einigen Monaten auf vereinbarte Zahlungen des Vereins.

Albrecht Schlenker, Vorsitzender des FC Bad Dürrheim, bestätigte den Grund: „Wir sind in Rückstand bei den Zahlungen, da der Hauptsponsor gekürzt hat“. Das Fernbleiben der Spieler vom Training bezeichnete Schlenker als „Dummheit“. Das Ganze mache die Situation nicht leichter. Schlenker weiter: „Von Spielerseite war zu hören, dass der Streik ein Denkanstoß sein soll. Ich sehe aber keinen Sinn in dieser Aktion. Die Spieler schießen damit ein Eigentor.“

Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu betonte, „dass die ganze Aktion nichts mit dem Sportlichen zu tun hat“. Scheu fuhr am Dienstagabend erst gar nicht in die Kurstadt: „Ich wusste ja schon, dass die Spieler nicht trainieren werden. Alle Verantwortlichen im Verein wussten es.“

Für Scheu ist der Spielerstreik nicht der richtige Weg: „Ich habe den Jungs gesagt, dass ich es nicht gut finde. In meiner Trainerkarriere ist solch eine Aktion ein Novum.“ Allerdings führt der Trainer an, „dass es aus verschiedenen Gründen eine schwierige Saison ist“. Auf die Frage, ob er die Mannschaft nicht überzeugen konnte, auf den Spielerstreik zu verzichten, meinte Scheu: „Gegen manche Dinge ist man machtlos.“ Auch Torhüter Jonas Kapp wollte die Aktion der Bad Dürrheimer Spieler nicht kommentieren. „Ich hoffe aber, dass wir uns zusammensetzen und eine Lösung finden“, so Kapp.

Konsequenzen in Richtung Spieler droht Reiner Scheu keine an. „Wie sollte ich das auch machen? Diese Aktion kam von der gesamten Mannschaft. Da kann ich ja nicht einzelne herauspicken.“ Der Fußball-Lehrer geht davon aus, dass der Trainingsalltag am Donnerstagabend wieder normal weitergeht und die Bad Dürrheimer am Samstag das Verbandsliga-Spiel beim SC Lahr wie geplant bestreiten werden.