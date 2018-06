Regionalsport Schwarzwald Spiel im Zeichen des Abschieds

FC Schonach erwartet DJK Villingen. Letzter Heimauftritt von Trainer Blanco

Fußball-Landesliga: FC Schonach – DJK Villingen (Samstag, 15.30 Uhr). Wenig spricht im Vorfeld dieser Begegnung für die stark abstiegsbedrohten Villinger. Sie brauchen einen Sieg und müssen gleichzeitig darauf hoffen, dass die in der Tabelle davor platzierten Teams verlieren. Ganz anders ist die Ausgangslage für die Gastgeber, die bei einem Sieg sogar auf Platz vier rücken und die bisher erfolgreichste Saison in der Vereinsgeschichte weiter verbessern würden.

„Wir wollen zum Abschied einen Sieg. Für mich und viele Spieler ist es der letzte Auftritt in Schonach. Wir wollen uns sportlich fair verhalten, auch wenn ich einen Abstieg der Villinger bedauern würde“, sagt Schonachs Trainer Enrique Blanco. Er muss auf Torhüter Fabian Tiel sowie auf Feldspieler Julian Kaiser (beide Urlaub) verzichten. Der Kader biete indes einige Möglichkeiten, um anderen Spielern eine Einsatzchance zu geben, die es ebenfalls verdient haben. Blanco: „Ich habe in der Vergangenheit schon vielen jungen Spielern die Möglichkeiten gegeben, sich zu zeigen und Erfahrungen zu sammeln. Einige dieser Jungs werden auch am Samstag spielen.“

DJK-Trainer Jan Hirsch hat seine Elf mit „dem letzten Fünkchen Hoffnung“ auf die Partie vorbereitet. „Wir hatten am Dienstag ausführliche Gespräche. Ich habe an die Jungs appelliert, sich noch einmal zu zerreißen. Nichts wäre fataler, als wenn wir die Partie verlieren und unsere Konkurrenten ebenfalls mit leeren Händen vom Platz gehen würden.“ Dem entgegen steht allerdings, dass die DJK Villingen die einzige Mannschaft in der Liga ist, die auswärts in dieser Saison noch keinen Sieg errungen hat.

Hirsch musste im Vorfeld wieder vier, fünf Absagen von Spielern einstecken, die entweder schon abgeschlossen haben oder sich im Urlaub befinden. Er setzt jetzt auf die erfahrenen Akteure wie Marc Riesle oder Christian Penndorf, die die Ärmel hochkrempeln sollten und die jungen Akteure mitreißen. Dass auch gegen Schonach etwas möglich ist, zeigte das Hinspiel, als die DJK nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 erreichte.

Hirsch selbst wird nach der Saison wieder im Jugendbereich arbeiten. Unter dem neuen Coach Wolfgang Heinig wird es einen größeren personellen Umbruch geben. Mit Marc Riesle und Dennis Werner (beide SV Rietheim), Mike Tritschler (neues Ziel unbekannt), Martin Wieczorek (halbes Jahr Ausland), Alieu Sarr (unbekannt) und Heiko Reich (eventuell DJK Donaueschingen) wird es sechs Abgänge geben. Offen ist die Zukunft von Schlussmann Lavdrim Amiti bei der DJK. „Der Umbruch ist gewollt. Wie werden uns in der Bezirksliga wieder neu aufstellen. An den Klassenerhalt in der Landesliga glaube ich leider nicht mehr. Zu viel spricht gegen uns“, sagt Spielausschussvorsitzender Hartmut Siegle. Er habe bereits junge Akteure in der Hinterhand, mit denen der Neuaufbau in den kommenden zwei Jahren gelingen soll. Die DJK Villingen spielt seit der Saison 2013/14 in der Landesliga.