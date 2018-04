Regionalsport Schwarzwald Sperre für Nedzad Plavci geändert

Angreifer des FC 08 Villingen kann ab 11. Mai wieder spielen. Auch im Pokalfinale einsetzbar

Fußball-Oberliga: (kat/sk) Das Verbandssportgericht des Südbadischen Fußballverbandes hat die vom FC 08 Villingen eingelegte Berufung gegen die Spielsperre von Nedzad Plavci zurückgewiesen. Das Verbandssportgericht änderte allerdings die Sperre von einer Zeit- auf eine Spielsperre. Somit muss Plavci "nur" acht Spiele pausieren. "Wir hätten uns ein Aufhebung des Urteils gewünscht. Aber wir müssen dies nun akzeptieren. Acht Spiele sind immer noch besser als zwei Monate", kommentierte Mario Ketterer, der sportliche Leiter des FC 08, die Änderung.

Diese Änderung bedeutet, dass der 29-Jährige bis einschließlich am Samstag, 5. Mai, (Heimspiel gegen SV Sandhausen II) nicht spielen darf. Ab Freitag, 11. Mai, (Auswärtsspiel in Reutlingen) kann der beste Torschütze der Villinger wieder auflaufen. Somit wäre Plavci in dieser Saison noch in drei Oberliga-Spielen und im südbadischen Pokalfinale am 21. Mai gegen den SV Linx einsetzbar. Auch bei eventuellen Aufstiegsspielen zur Regionalliga kann er dabei sein. Nach der ursprünglichen Zwei-Monate-Sperre hätte Plavci kein Spiel mehr für den FC 08 absolvieren können, da er den Oberligisten nach der Saison verlässt.

Der Angreifer des FC 08 hatte Mitte Februar einen Vertrag ab dem 1. Juli 2018 beim 1. FC Rielasingen-Arlen unterschrieben. Anfang März verlängerte er aber auch seinen derzeitigen Kontrakt beim FC 08, ebenfalls mit Gültigkeit ab 1. Juli 2018. Nach der Spielordnung des Südbadischen Fußballverbandes ist ein Spieler zu bestrafen, der mit mehreren Vereinen für die gleiche Spielzeit einen Vertrag abschließt. Aus diesem Grund hatte Klaus Schmidt, der Bezirksportrichter (Bezirk Schwarzwald), auf eine zweimonatige Sperre für Plavci vom 8. April bis 9. Juni, entschieden.