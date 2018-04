Regionalsport Schwarzwald Spätes Glück für SV Überauchen

Drei Nachholspiele in der Bezirksliga Schwarzwald. Alle Heimmannschaften holen drei Punkte

Fußball-Bezirksliga: SV Überauchen – FC Königsfeld 1:0 (0:0). (mst/daz) Überraschung in Überauchen: Der Tabellenletzte gewann durch ein Tor in der Schlussminute zwar etwas glücklich, aber verdient gegen den Sechsten Königsfeld. Von Beginn an war Überauchen aktiv und erarbeitete sich durch Dennis Kleiser und Klaus Neininger gute Chancen. Auf der anderen Seite musste Torhüter Max Metzdorf gegen Königsfelds Spielertrainer Jörg Holik einmal sehenswert parieren. Beide Mannschaften hatten bis in die Schlussphase gute Chancen, ehe Überauchens Kleiser einen langen Ball in den Strafraum über den herauseilenden Torhüter hinweg ins Tor zum umjubelten 1:0-Sieg lupfte. Tore: 1:0 (90.) Kleiser. ZS: 120. SR: Armin Niedermeier (Königsfeld).

FC Hochemmingen – FC Pfaffenweiler 2:1 (0:1). Die Zuschauer sahen zunächst eine ausgeglichene erste Halbzeit. Nach 18 Minuten brachte Stefan Link die Gäste in Führung. Hochemmingen kam kurz aus dem Konzept, fand sich aber wieder. Nach dem Seitenwechsel agierten die Gastgeber noch zielstrebiger und nahmen die Zweikämpfe besser an. Nach einer Hereingabe von Pascal Heinig glich Jonathan Fischer zum 1:1 aus. Nun wollte Hochemmingen mehr und Heinig gelang rund eine Viertelstunde vor Abpfiff der Partie ein Traumtor. Mit dem Rücken zum Tor stehend nahm er eine Flanke aus dem Mittelfeld an, drehte sich und schloss zum 2:1 ab. Kurz vor Schluss hatten die Gäste noch eine Möglichkeit. Der Schuss touchierte die Querlatte. Tore: 0:1 (18.) Stefan Link, 1:1 (55.) Jonathan Fischer, 2:1 (77.) Pascal Heinig, SR: Schreiber, ZS: 90.

SV TuS Immendingen – SG Riedöschingen/Hondingen 2:1 (2:0). Im Duell der abstiegsbedrohten Mannschaften feierte Immendingen einen verdienten Sieg, da die Elf mehr Spielanteile hatte. Schon in Halbzeit eins dominierte der Kampf. Immendingen nutzte durch Dennis Martin und Mario Köhler zwei Chancen zur 2:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste besser und drängten auf eine Ergebniskorrektur. Die Chance dazu bot sich in Minute 50, als der Schiedsrichter nach einem Foul auf den Elfmeterpunkt zeigte. Der Immendinger Schlussmann Fabian Pfeiffer hielt den Strafstoß jedoch. Riedöschingen ließ nicht locker und nach etwas mehr als einer Stunde gelang Johannes Scherer das 2:1. Immendingen forderte später auch noch einen Elfmeter, bekam diesen aber nicht. Tore: 1:0 (24.) Dennis Martin, 2:0 (36.) Mario Köhler, 2:1 (65.) Johannes Scherer; SR: Lukas Fleig (Brigachtal), ZS: 250.