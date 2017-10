Regionalsport Schwarzwald Später Schonacher Sieg im Landesliga-Derby

DJK Donaueschingen verliert mit 2:3 Toren. Ergebnis stellt denSpielverlauf auf den Kopf

Fußball-Landesliga: DJK Donaueschingen – FC Schonach 2:3 (1:2). (tw) Die DJK musste bereits in Minute zwei einen herben Rückschlag durch das 0:1 hinnehmen. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld ließ Passarella den Ball aus acht Metern über den Scheitel rutschen und schockte die DJK.

Donaueschingen zeigte sich unbeeindruckt. Mit viel Spielfreude und Tempo wurde Schonach unter Druck gesetzt. Ein Freistoß von Raphael Schorpp (6.) aus 20 Metern ging knapp über das Gehäuse. Schonach gelang es nicht, sich vom Druck zu befreien. So wurde die Führung mit langen Bällen und allen möglichen Mitteln verteidigt. Beim Schuss von Künstler (18.) rettete die Querlatte für die Gäste. In Minute 32 verfehlte ein Schuss von Künstler das Ziel. Von Schonach kam keine Entlastung. In Minute 41 fiel der verdiente Ausgleich. Nach Zuspiel von Max Schneider traf Schorpp. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte ging Schonach durch einen Freistoß aus 25 Metern in den Winkel wieder in Führung.

Nach dem Seitenwechsel hatte Romeo (49.) die erste Möglichkeit der Gäste. Auf der anderen Seite schoss Schneider einen Freistoß zu zentral auf das Tor. In Minute 60 sah Schonach die gelb-rote Karte. Der Druck der Heimelf wurde immer stärker. Die DJK dominierte mit tollen Kombinationen die Partie. Hölzenbein (61./67.) vergab zweimal, bevor er doch traf. Nach Zuspiel von Schorpp erzielte er das 2:2.

Die DJK erhöhte nochmals das Tempo und erspielte sich Chance um Chance. Stefan Heitzmann (78.) und Martin Beese (80.) vergaben. In der Nachspielzeit erzielte Passarella mit dem ersten guten Konter der Gäste den 2:3 Endstand. Tore: 0:1 Passarella (2.), 1:1 Schorpp (41.), 1:2 Reiner (45+1.), 2:2 Hölzenbein (72.), 2:3 Passarella (90+ 2.); SR: Manuel de Vito (Stetten a.k.M.), ZS: 250.

DJK Donaueschingen: Neininger, Limberger, Heitzmann, Beha, Sauter, Ganter, Cakici (77. Beese), Schorpp, Künstler, Schneider, Erndle (62. Hölzenbein).

FC Schonach: Pfau, Griesbeck, Frey, Lenti, Hettich, Dold (77. Weiß) , Romeo (82. Masny), Reiner, Schneider (62. Ketterer), German, Passarella.