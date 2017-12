Regionalsport Schwarzwald Souveräner Sieg für St. Georgener Damen-Duo

Nacht-Staffellauf in Schwärzenbach. SSV Spaichingen erstmals Herrensieger.

Skilanglauf: (ju) 39 Zweier-Teams sorgten beim Nacht-Staffellauf des SC Bubenbach in Schwärzenbach für eine erfreuliche Beteiligung. Auf der hervorragend präparierten „Hellewandhofloipe“ gab es in allen Klassen packende Kämpfe um den Sieg und die Platzierungen. Den Klaus-Schmiederer Gedächtnis-Wanderpreis gewann in der Jugend mit klarem Start-Ziel-Sieg das Duo Nils Kolb/Valentin Haag (SV Kirchzarten). Der Wanderpokal bei den Damen ging an Lisa Kopp und Annika Fichter vom SV St. Georgen. Bei den Herren gewann erstmals der SSV Spaichingen mit den Brüdern Christian und Florian Winker.

Den Nacht-Staffellauf eröffneten die Mädchen und Buben der Schüler S 12/13. Die Startläufer begannen in allen Klassen im klassischen Diagonalstil, der zweite Läufer setzte das Rennen in der freien Stilart fort. Bei jedem Wechsel wurde auch die Stilart wieder gewechselt. Bei den Buben setzten sich Sven Kolb und Reto Zipfel deutlich vor ihren Kirchzartener Vereinskollegen Dean und Tyler Uetz durch. Der SV St. Georgen mit Moritz Rombach und Nils Klausmann wurde Dritter.

Jeweils vier Runden mussten die ältesten Schüler absolvieren. Erst auf den letzten Teilstrecken entschieden Luca Wehrle und Diogo Martins vom SC Hinterzarten das Rennen für sich. Zweiter wurde der SC Langenordnach mit Leopold Hensler und Timo Heizmann. Hinter dem zweiten Team des SC Hinterzarten wurde die SZ Brend mit Jakob Kuß und Kevin Dorer Vierter. Bei den Mädchen liefen überraschend Alica Seng und Tanja Borchert (SZ Brend) vor der WSG Schluchsee mit Mali Brugger und Emma Schelb zum Start-Ziel-Sieg.

Im Hauptrennen der Herren triumphierten die Spaichinger Brüder Christian und Florian Winker mit Tagesbestzeit. Das Duo Peter Hensler (SC Langenordnach) und Bastian Gloeden (SC Bubenbach) wurde Zweiter vor dem SC St. Peter.

Bei den Damen liefen Lisa Kopp und Annika Fichter in 23 Minuten zum sicheren Start-Ziel-Sieg. Den Kampf um Rang zwei entschied die Skizunft Breitnau mit Julina Klimpel und Tabea Hensler mit 20 Sekunden Vorsprung für sich vor der SZ Brend mit Katharina Baum und Sophia Maier.