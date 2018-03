Regionalsport Schwarzwald "Solche Herausforderungen motivieren mich." Interview mit FC Schonachs Trainer Alexander Fischinger

Seit Donnerstag ist klar, dass Alexander Fischinger den Landesligisten FC Schonach im Sommer als Trainer übernehmen wird. Im SÜDKURIER-Interview spricht der 53-Jährige über die Gründe für die Rückkehr zu seinem Heimatverein, seine zukünftige Mannschaft und über seine Ziele.

Herr Fischinger, Sie haben sich in der Region einen Namen als Trainer gemacht und unter anderem 2016 die Frauen des SC Sand ins DFB-Pokalfinale geführt. Wie kam es zu der Entscheidung, den FC Schonach zu übernehmen?

Ich war zunächst völlig überrascht, dass der jetzige Trainer Enrique Blanco den Verein in Richtung Bad Dürrheim verlassen wird. Mit dem ersten Vorsitzenden des FC Schonach, Reinhold Herr, bin ich schon sehr lange befreundet. Als er mich vor einigen Wochen anrief und mich fragte, ob ich die Mannschaft übernehmen könnte, bat ich zunächst um Bedenkzeit. Ich hatte noch zwei andere, finanziell reizvolle Angebote. Diese hätten jedoch einen Umzug mit sich gebracht, was ich aufgrund privater Gründe nicht wollte. Als mich Reinhold kürzlich noch einmal fragte, habe ich zugesagt.

Was hat Sie am Ende überzeugt?

Egal, bei welchem Verein ich war, die Schonacher haben mich immer unterstützt. Als ich mit dem SC Sand im Pokalfinale stand, sind 100 Schonacher nach Köln gereist, um uns anzufeuern. In einem Schonacher Café gab es zudem ein Public Viewing. Meine Zusage beim FC sehe ich auch als Art und Weise, etwas zurückzugeben. Die Leute, die mich in Köln unterstützt haben, sind dieselben, die nun auf dem Sportplatz stehen. Ich kenne das Umfeld und die Mannschaft. Viele von den Spielern habe ich schon in der Fußballschule trainiert.

Wie ist Ihr Eindruck von der Schonacher Mannschaft?

Ich habe die Spiele meines Heimatvereins immer verfolgt, egal ob vor Ort oder in der Presse. Der FC hatte zuletzt vier tolle Jahre. Enrique Blanco hat hervorragende Arbeit geleistet und natürlich sind auch von außerhalb gute Spieler dazugekommen. Wir werden sehen, welche Spieler am ersten Juli noch da sind. Wenn ich es mir nicht zutrauen würde, ein gutes Team zusammenzustellen, hätte ich den Job nicht übernommen.

Zuletzt wurde berichtet, dass Enrique Blanco sieben Spieler zum FC Bad Dürrheim mitnehmen möchte. Wie wollen Sie dem entgegensteuern?

Zunächst wurde mir gesagt, dass mit Alexander German, Manuel Passarella und Maximilian Pfau drei Spieler gehen werden. Kurz vor meiner Zusage in Schonach hat Enrique mir gegenüber auch von sieben Spielern gesprochen. Damit würden alle Spieler gehen, die nicht aus Schonach stammen. Von dieser Information war ich zunächst geschockt. Ich werde mit einigen Spielern noch einmal sprechen. Allerdings werde ich keinen anbetteln – wer gehen will, soll gehen. Ich will nur mit Spielern arbeiten und Erfolg haben, die charakterlich einwandfrei in die Mannschaft passen.

Möchten Sie weitere Spieler nach Schonach holen?

Ja, anders geht es auf diesem Niveau nicht, auch aufgrund der Abgänge. Durch meine bisherigen Stationen habe ich viele Kontakte, vor allem im Elztal. Geografisch liegt Schonach natürlich nicht optimal und ist stets mit fahrerischem Aufwand verbunden. Zunächst möchte ich schauen, wer definitiv bleibt und dann junge, motivierte Spieler dazuholen. Seit Dienstag habe ich bereits einige Gespräche geführt und schon zwei sehr interessante Spieler im Auge. Ich denke, dass es in den nächsten zwei Wochen schon etwas zu vermelden gibt.

Wie gut kennen Sie die Landesliga?

Durch mein Engagement in Waldkirch kenne ich einige ehemalige Verbandsligisten ziemlich gut, auch die Mannschaften vom Bodensee sind mir bekannt. Als ich beispielsweise in Sand angefangen habe, kannte ich keinen Gegner und es ist auch gegangen. Ich konzentriere mich vor allem auf meine Mannschaft, auch wenn es natürlich von Vorteil ist, wenn man Informationen über die Konkurrenten hat.

Schonach hat mit aktuell fünf Punkten Rückstand auf Platz zwei sogar noch Chancen auf den Aufstieg. Kann so ein kleines Dorf auch Verbandsliga?

Für mich wäre es in diesem Fall zumindest einfacher, neue Spieler zu verpflichten, wenn ich sie mit der Verbandsliga locken könnte. Allerdings hat diese Spielklasse vielen Vereinen finanziell schon große Probleme bereitet. Dennoch: Die Schonacher sind verrückt, und zwar im positiven Sinne. Schon jetzt kommen immer 200 oder 300 Zuschauer zu den Spielen. Das möchte ich noch toppen. Ich möchte auch die Strukturen innerhalb des Vereins noch weiter verbessern.

Welche sportlichen Ziele verfolgen Sie mit dem FC Schonach?

Das kann ich erst sagen, sobald der Kader steht. Jeder andere Trainer hätte dieses Angebot abgelehnt, wenn man im Vorfeld weiß, dass möglicherweise sieben Spieler gehen. Ich habe jedoch stets genau solche Mannschaften trainiert. Als ich beispielsweise Waldkirch 2011 in der Winterpause übernommen habe, hatte die Mannschaft zwölf Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Am Ende der Saison haben wir den Klassenerhalt geschafft, zwei Jahre später wurden wir Pokalsieger. Solche Herausforderungen motivieren mich. Mit vier der acht Vereine, die ich trainiert habe, habe ich den größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte geschafft.

Sie waren in Schonach bereits einmal Trainer der ersten Mannschaft und wurden auf unrühmliche Art entlassen. Haben Sie diese Situation noch im Hinterkopf?

Nein, damals waren ganz andere Leute in den Führungspositionen als heute. Das war meine erste Trainerstelle. Außerdem habe ich mit der Hälfte der Spieler noch zusammengespielt, was die Sache nicht ganz einfach machte. Ich bin froh, dass alles so gekommen ist, sonst wäre ich vielleicht heute noch ohne Unterbrechung Trainer in Schonach und hätte die vielen Erfahrungen nicht gemacht. Manchmal ist auch eine Niederlage gut und hilfreich.

Alexander Fischinger

Stationen als Trainer:

1999–2000 FC Schonach 2000–2001 Freiburger FC A-Junioren 2001–2003 FC Denzlingen A-Junioren 2003–2007 SF Elzach-Yach 2008 SC Freiburg Frauen 2009–2010 SV Endingen 2011–2015 SV Waldkirch 2015–2016 SC Sand Frauen