"So sind wir nicht konkurrenzfähig"

Lange Ausfallliste bei Villinger A-Junioren gegen Weil. Ali Günes gibt B-Junioren Ratschläge

Fußball, A-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – SV Weil (Sonntag, 16.30 Uhr).(ms) Als wäre die sportliche Lage bei den Villingern mit neun Punkten und Platz neun nicht schon angespannt genug, kommen auf Trainer Emanuele Ingrao nun auch große Personalsorgen zu. Mit Alex Müller, Nico Effinger, Nikos Vassiliadis, Furkan Sari (alle länger verletzt), Jonah Domm, Marvin Münzer und Thibaud Natschke fallen am Sonntag sicher aus. Niklas Heini (Rückenprobleme) und Ahmet Colak (krank) sind fraglich. Ingraos größte Sorge ist derzeit, zehn einsatzfähige Feldspieler zusammenzutrommeln. Da die B1 ebenfalls am Sonntag spielt, fallen deren Spieler als Alternativen aus. Dementsprechend gering sind die Erwartungen gegen den Aufsteiger Weil, der zu Saisonbeginn die Liga aufmischte, nun aber ebenfalls in einer Negativspirale steckt. Ingrao: "Ich hoffe, dass wir nicht unter die Räder kommen. Mit dem aktuellen Rumpfkader sehe ich uns nicht konkurrenzfähig. Wenn bei uns sechs, sieben Stammspieler ausfallen, wird es kritisch. Ich hoffe, wir kommen mit einem blauen Auge davon."

B-Junioren Verbandsliga: Freiburger FC – FC 08 Villingen (Sonntag, 15 Uhr). „Diese Partie ist ein Schlüsselspiel. Wir wollen den Anschluss an die Spitze halten und deshalb unbedingt gewinnen“, sagt Villingens Trainer Mustafa Gürbüz. Verteidiger Nils Janz bekommt eine Spezialaufgabe. Er soll Freiburgs Stürmer Nico Khrikuli, der die Torjägerliste mit zwölf Treffern anführt, nicht von der Seite weichen. "Die gesamte Mannschaft muss kompakt arbeiten und schon im Angriffsdrittel besser pressen als vor einer Woche gegen Radolfzell“, betont Gürbüz. Gemeinsam mit seinen Trainerkollegen Luis Silva und Tevfik Ceylan hat er sich in dieser Woche eine Motivationshilfe ins Training geholt. Ali Günes gab den B-Junioren wertvolle Tipps auf den Weg. „Von ihm können die Jungs viel lernen. Er hat uns bei der Trainingsanalyse geholfen“, freut sich Gürbüz. Bis auf Torhüter Robin Karcher (Gliederschmerzen) ist der gesamte Kader einsatzbereit.

C-Junioren Oberliga: FC 08 Villingen – FC Astoria Walldorf (Sonntag, 14 Uhr). Zwei Spiele sind in der Hinrunde noch zu spielen, Villingen wartet noch auf den ersten Saisonsieg. Mit dem Walldorf (Tabellendritter) kommt ein auswärtsstarkes Team in den Friedengrund. Nullacht-Trainer Haris Redzepagic hat vor dem Gegner Respekt, aber keine Angst. „Astoria ist ein Ablegerverein von Hoffenheim und hat gute Spieler. Sie sind zwar ist zwar Dritter, wir könnten mit ein wenig mehr Glück und dem ein oder anderen Sieg auch weiter vorne im Tableau stehen. Wir wissen, was wir können.“ Der Coach ergänzt: "Wir wollen unsere Stärken in die Waagschale werfen und leidenschaftlich auftreten.“ Der Übungsleiter kann auf den gesamten Kader zurückgreifen. Ein Sonderlob erteilte er seiner Innenverteidigung. „Lorenz Pfaff und Luis Seemann spielen hervorragend und sehr stabil.“

C-Junioren Verbandsliga: SG DJK Donaueschingen – Bahlinger SC (Samstag, 14 Uhr). (cl) Die DJK unterlag am Mittwoch dem SC Pfullendorf mit 0:2. Trainer Andreas Vöckt attestierte seiner Elf "ein gutes Mittelfeldpressing und eine 100-prozentige Leistungssteigerung". Weiterhin schmerzt jedoch der Ausfall von drei Leistungsträgern. Trotzem ist die Stimmung im Team ausgezeichnet. Vöckt: "Wir werden alles versuchen, um die Punkte zu holen.“