Regionalsport Schwarzwald "So schlecht sind wir nicht!" Interview mit Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu

Verbandsligist aus der Kurstadt startet in Endingen

Fußball-Verbandsliga: Mit dem Spiel beim SV Endingen beginnt am Samstag für den FC Bad Dürrheim die zweite Saisonhälfte. Noch 16 Spiele stehen an. Noch 16 Möglichkeiten, um den aktuellen Abstiegsplatz zu verlassen. Der SÜDKURIER sprach mit Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu.

Herr Scheu, seit dem vergangenen Wochenende ist Bad Dürrheim durch die Ergebnisse der Konkurrenten in den Nachholspielen auf Rang 16 zurückgefallen. Wie bewerten Sie die Ausgangsposition?

Nachdem uns Torjäger Mustafa Akgün in der Winterpause verlassen hat, werden wir als Abstiegskandidat gehandelt. Ich kann nur versprechen, dass wir alles in die Waagschale werfen werden, damit es nicht zum Abstieg kommt. So schlecht sind wir nicht. Andererseits ist es natürlich auch eine Riesenherausforderung bei unserem Mini-Kader. Wir haben in der Vorbereitung hart gearbeitet. Es steht aber wohl außer Frage, dass es für uns ein Kampf bis zum letzten Spieltag werden kann.

Ihre Mannschaft hat von 18 Spielen nur vier gewonnen, andererseits aber auch nur sieben verloren. Könnten die vielen Punkteteilungen den Ausschlag geben, dass es vielleicht nicht reicht?

Die vielen Unentschieden zeigen, dass wir in vielen Partien nicht schlechter als die Konkurrenten waren. Einige Begegnungen davon hätten wir mit etwas Glück gewinnen können. Wir haben in der Vorbereitung gegen Radolfzell oder Rielasingen-Arlen gezeigt, dass wir auch gegen besser platzierte Teams in der Liga mithalten können. Die Spiele in der Liga sind oft eng. Da entscheiden oftmals Kleinigkeiten. Wir haben uns in der ersten Saisonhälfte viele Chancen erarbeitet, aber auch viele ausgelassen.

Die 25 erzielten Tore sind der drittschlechteste Wert in der Liga. Nun ist der Top-Torjäger weg. Was stimmt Sie zuversichtlich, dass Ihre Mannschaft die nötigen Tore schießen wird?

Wir müssen alles versuchen, um Spieler in gute Abschlusspositionen zu bringen. Ich weiß, dass dies schwer wird.

Was waren die Schwerpunkte in der Vorbereitung?

Ich habe Wert darauf gelegt, dass wir physisch in einer guten Verfassung sind. Die Spieler, die immer im Training waren, sind auch fit. Diejenigen, die wegen Krankheit oder beruflichen Verpflichtungen fehlten, haben Nachholbedarf und müssen die Lücke schnell schließen. Die Eindrücke stimmen mich zuversichtlich und ich sage gerne noch einmal: So schlecht sind wir nicht.

Sie werden sich nach Saisonende aus Bad Dürrheim verabschieden. Wie groß ist die Motivation bei Ihnen für die verbleibenden 16 Spiele?

Wer mich kennt weiß, dass ich immer alles gebe. Wer es nicht glaubt, kann gerne im Training vorbeischauen. Es gibt kein Nachlassen oder Austrudeln. Ich werde alles dafür tun, um mich mit dem Klassenerhalt zu verabschieden. Das ist meine Mentalität. Ich fahre weiterhin gerne zu jeder Trainingseinheit nach Bad Dürrheim.

Wie steht es um Ihre sportliche Perspektive? Legen Sie eine Pause ein oder übernehmen Sie im Sommer eine neue Aufgabe?

Ich weiß es noch nicht. Es ist noch weit weg und ich habe zuvor in Bad Dürrheim noch eine Aufgabe zu erfüllen. Klar ist aber, dass die neue Aufgabe eine richtige Herausforderung sein muss. Ich bin da durchaus wählerisch und springe nicht gleich auf das erste Pferd auf. Andererseits würde ich mich freuen, am Wochenende auch einmal auf einem Fußballplatz ein Spiel ohne jeglichen Druck zu verfolgen. Ich lasse es jetzt einfach einmal auf mich zukommen.

Wie sehen Sie die Perspektive beim FC Bad Dürrheim. Will der Verein überhaupt eine Verbandsliga-Elf haben?

Ich kann dazu nichts sagen, weil ich mich nicht damit beschäftige, was im Juli oder August beim FC Bad Dürrheim sein wird. Klar ist nur, dass ich eine Verbandsliga-Elf übergeben möchte. Meine Spieler ziehen bisher gut mit und haben an sich selbst den Anspruch, die Liga zu halten und nicht als Absteiger dazustehen. Wie der Verein künftig plant, dazu bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich habe gesehen, dass es in Bad Dürrheim viel Arbeit auf allen Ebenen gibt.

Ihre Mannschaft beginnt mit zwei Auswärtsspielen in Endingen und Offenburg. Wie groß ist die Gefahr, noch weiter abzurutschen?

Wir sind zweimal nicht der Favorit. Wir müssen relativ unbeschadet aus den zwei Spielen herauskommen, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu halten. Das wäre der Idealzustand. Schaffen wir das, werden wir danach richtig angreifen.