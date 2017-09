Regionalsport Schwarzwald Situation bei Sportkeglern: "Die breite Masse bricht uns weg"

Die Sportkegler starten am Wochenende in die neue Saison. Südbadens Verbandspräsident Holger Zurek spricht im SÜDKURIER-Interview über aktuelle Probleme im Kegelsport und mögliche Lösungsansätze.

Herr Zurek, die neue Saison der Sportkegler steht an. Wie ist Ihre Gefühlslage?

Ich gehe mit gemischten Gefühlen in die neue Spielzeit. Es hat zuletzt wieder eine Bahn in Südbaden geschlossen. Außerdem haben wir mit Mitgliederverlusten und Nachwuchsproblemen zu kämpfen.

Wie sieht es derzeit sportlich aus?

Sportlich läuft es gut. In den Bundesligen haben wir viele Vertreter aus dieser Region. Darüber hinaus sind viele aus unserem Verband in der Nationalmannschaft.

Auf welche Teams richten Sie ein besonderes Augenmerk?

Unser Aushängeschild ist der KV Singen. Die Schwarzwälder Teams SKV Bonndorf und KSV Hölzlebruck verfolge ich aber auch.

Sie erwähnten bereits Nachwuchsprobleme im Kegelsport. Worin liegen die Gründe?

Eine gute Nachwuchsentwicklung ist immer personenabhängig. Wir stellen fest, dass erfolgreiche Jugendarbeit oft nur bei ehrenamtlichen Trainern stattfindet, die bereit sind, sich zu opfern und sich fachlich zu qualifizieren. Wir haben es in den letzten Jahren versäumt, einen Vorrat an jungen Trainern anzusammeln.

Daran wollen Sie ansetzen?

Genau. Wir wollen junge Spieler zur Trainerausbildung animieren. Es bringt nichts, einen 70-Jährigen eine Gruppe von 14-Jährigen trainieren zu lassen. Da liegen zu viele Jahre dazwischen.

Braucht das Kegeln Persönlichkeiten, die – ähnlich wie beim Tennis mit Boris Becker und Steffi Graf – der Sportart zu Aufmerksamkeit verhelfen?

Generell haben wir diese Protagonisten. Victoria Bamberg hat zweimal in Folge die Champions League gewonnen. Die deutsche Damen-Nationalmannschaft ist Weltmeister. Leider ist unser Sport nicht besonders medienwirksam. Wir müssen den Sport mehr vermarkten.

Sehen Sie gerade im Bereich Medien Wachstumspotenziale?

Ja. Der Deutsche Kegelbund müsste versuchen, bei der medialen Vermarktung mehr Geld in die Hand zu nehmen. Auch bei den sozialen Medien wollen wir angreifen. Dort kann mit relativ geringem Aufwand eine hohe Reichweite erzielt werden.

Der Südbadische Verband hat die Initiative „Bock auf Kegeln?“ ins Leben gerufen. Was genau steckt dahinter?

Wir drucken Prospekte, auf denen Kegelclubs ihre Trainingszeiten und -orte angeben können. Diese werden auf den Kegelbahnen, aber auch beim Bäcker und Metzger um die Ecke sowie an belebten Orten verteilt. Dadurch sollen die Menschen erfahren, dass Kegeln nicht nur eine nette Freizeitbeschäftigung ist, sondern, auch in Vereinen organisiert stattfindet. Das ist vielen gar nicht so richtig bewusst.

Gibt es bereits Erfolge der Prospektaktion?

Ich habe noch keine Rückmeldungen erhalten. Unser langfristiges Ziel ist es, die Mitgliederzahlen zu halten. Durch den demographischen Wandel werden unsere Mitglieder immer älter und treten aus dem Verband aus. Diese wollen wir durch junge Spieler ersetzen.

Eine weitere Problematik sind sicherlich die Schließungen von Kegelbahnen.

Richtig. In Singen hat der Bahnbesitzer bereits angedroht, die dortigen Bahnen bald schließen zu wollen. Wir sind aber in Gesprächen und hoffen auf eine Einigung.

Was können Sie gegen Schließungen von Kegelsportanlagen unternehmen?

Das Problem bei der Sache ist, dass rund 90 Prozent der Bahnen in privatem Besitz sind. Die Eigentümer scheuen Investitionen und schließen daher oft die Anlagen. Wir suchen momentan den Weg zu Städten und Gemeinden, um mit deren Hilfe Turnhallen zu bauen, in die Kegelbahnen integriert sind. Dadurch wollen wir von Privatpersonen unabhängig werden.

Bahnen in Turnhallen sind aber auch mit Investitionen verbunden.

Ein Turnhallen-Anbau mit vier Kegelbahnen würde etwa 150.000 bis 200.000 Euro kosten. Das wären für uns lohnende Anlagen.

Wohin bewegt sich der Kegelsport in Zukunft?

Den deutschen Spitzensport mit Bundesliga und internationalen Erfolgen wird es immer geben, da es immer Ausnahmespieler geben wird. Leider bricht uns die breite Masse weg, die für den wichtigen Unterbau sorgt. Wenn jeder Kegelclub es schafft, jährlich zwei Jugendliche für das Kegeln zu begeistern, hoffe ich, dass wir in Zukunft keine Probleme haben werden.