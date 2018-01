Regionalsport Schwarzwald Simon Danner: "Wir haben den Anfang verschlafen"

Schwenninger Wild Wings nach der 1:2-Niederlage in Köln. Sonntag kommt Nürnberg in die Helios Arena

Eishockey: Platz fünf ist erst einmal futsch, doch die Schwenninger Wild Wings müssen sich deshalb nicht grämen. Allerdings war die Niederlage am Donnerstag in Köln durchaus ärgerlich. Bereits am Sonntag um 14 Uhr gibt es gegen die Nürnberg Ice Tigers in der heimischen Helios Arena aber erneut die Chance auf Punkte.

In den letzten Spielen war es ein bisschen wie verhext für die Schwenninger Wild Wings. Schon gegen München und Straubing hatten sie einem frühen Rückstand hinterherlaufen müssen, am Donnerstag in Köln war es nicht anders. Nach knapp drei Minuten lagen sie erneut 0:1 hinten, mussten sich und erst einmal ins Spiel finden. Das gelang allerdings im ersten Abschnitt kaum bis gar nicht, weshalb fast schon logischerweise die Haie auch noch den zweiten Treffer nachlegten. Die Gastgeber hatten in der Lanxess Arena aber auch losgelegt wie die Feuerwehr, beeindruckten sogar ihre in dieser Saison eher nicht verwöhnten Fans. Doch die Gäste wussten eben auch um ihre Stärken. „Köln ist bisher sehr stark, aber wir haben ja Comeback-Qualitäten“, schickte SERC-Stürmer Marc El-Sayed nach dem ersten Drittel eine Kampfansage an die Haie.

Tatsächlich präsentierten sich die Wild Wings deutlich verbessert, liefen mehr Schlittschuh, waren aggressiver und bauten phasenweise in der Offensive richtig Druck auf. Die Leistungssteigerung wurde mit dem Anschlusstreffer durch Stefano Gilliati belohnt. Die Partie war fortan ausgeglichen. Chancen gab es hüben wie drüben. Auf Schwenninger Seite hatten Markus Poukkula, Damien Fleury und Will Acton den Ausgleich auf dem Schläger. Im letzten Drittel erinnerten sich die Domstädter an das Erfolgsrezept aus Abschnitt eins und setzten die Schwarzwälder von Beginn an unter Druck. Doch ein gewohnt starker Dustin Strahlmeier im Schwenninger Gehäuse machte sämtliche Einschussmöglichkeiten zunichte. Nicht weniger brillant agierte sein Gegenüber im „Haie-Käfig“. Gustaf Wesslau war in der stürmischen Schlussphase der Turm in der Schlacht. Der schwedische Super-Goalie trotzte gemeinsam mit seinen Vordermännern der finalen Attacke der Wild Wings, die sich allerdings durch eine Strafzeit eine Minute vor Schluss auch noch selbst schwächten. „Wir haben den Anfang etwas verschlafen“, erklärte Schwenningens Stürmer Simon Danner. „Gegen die Haie nach einem 0:2 zurückzukommen ist extrem schwer. Wir haben zwar ab dem zweiten Drittel zu unserem Spiel gefunden, aber es hat eben nicht mehr gereicht.“

Mit dieser knappen 1:2-Niederlage ist das Überraschungsteam der DEL den bisher tapfer verteidigten fünften Tabellenplatz erst einmal los. Allerdings musste damit gerechnet werden. Mit den Kölnern, den Mannheimer Adlern und dem ERC Ingolstadt standen bislang drei Mannschaften hinter den Wild Wings, die vor der Saison ganz sicher nicht da erwartet wurden. Realistischerweise richtet sich der Blick der Neckarstädter auf die Plätze acht bis zehn. Aber auch hierfür müssen noch einige Zähler gesammelt werden, ein Null-Punkte-Wochenende sollte tunlichst vermieden werden.

Das dürfte am Sonntag schwierig genug werden. Mit den Nürnberg Ice Tigers kommt immerhin der Tabellenzweite in die Helios Arena. Die Franken waren zuletzt auch etwas aus der Spur geraten und verloren vier der letzten sechs Partien. Dass die "Eistiger" dennoch Zweiter sind, haben sie ihrem phänomenalen Lauf in den Wochen zuvor zu verdanken, als sie mit sieben Siegen in Serie durch die Liga marschierten. Die Wild Wings allerdings werden sich gerne an das letzte Spiel in der Lebkuchenstadt erinnern, als sie die Gastgeber mit 5:4 nach Verlängerung bezwangen. Spielbeginn ist um 14 Uhr.

Die Wild Wings veranstalten zudem einen "Family Day", mit familien-freundlichen Ticketpreisen, attraktiven Angeboten speziell für Familien und einem bunten Rahmenprogramm für Groß und Klein. Alle kleinen Fans können sich bereits vor dem Spiel im Wild-Wings-Look schminken lassen. Ebenso wird sich auch ein Nachwuchsteam der Schwenninger bei einem Showmatch und die Jüngsten des Eiskunstlaufs in der Drittelpause präsentieren.