Regionalsport Schwarzwald Siegel siegt am Sonntag

FIS-Continentalcup Titisee-Neustadt. Baiersbronner springt vor 1500 Zuschauern zum Sieg. Marius Lindvik gewinnt am Samstag

Skispringen: (ju) Beim FIS Continental Cup-Sprunglauf auf der großen Hochfirst-Schanze in Titisee-Neustadt wurde am Wochenende hervorragender Sport geboten. Am Samstag feierte der 19-jährige Marius Lindvik (Norwegen) vor über 1500 Zuschauern mit größten Weiten von 138,5 und 136 Metern den Tagessieg. Am Sonntag hatten die Zuschauer in der Wälderstadt allen Grund zur Freude. Der 21-jährige David Siegel (SV Baiersbronn) sorgte nach Flügen auf 140 und 135 Meter und der Note 277,0 für den DSV-Sieg.

Vom Skispringerteam des Deutschen Skiverbandes schnupperte am Samstag nur der 21-jährige David Siegel (SV Baiersbronn) als Bester an den Top Ten-Plätzen und wurde am Ende mit Weiten von 126 und 131 Metern (Note 231,3) nach dem 15. Zwischenrang Elfter.

Von den DSV-Adlern, die bei der Vierschanzentournee in der nationalen Gruppe zum Einsatz kamen, sorgte am Samstag nur David Siegel (Baiersbronn) für Hoffnung. Lokalmatador Andreas Wank (Hinterzarten) konnte dagegen nicht überzeugen. Er erreichte hinter Marinus Kraus (Oberaudorf) und dem Junior Justin Lisso (Schmiedefeld) nur mit Mühe den Finaldurchgang der 30 Besten. Marius Lindvik führte nach dem ersten Durchgang knapp vor den Slowen Anze Lanisek und Nejc Dezman das Zwischenklassement an. Große Weiten über 130 Meter gab es im Finale von den Besten zu sehen. Damit gab es im Kampf um die Podiumsränge noch einige Veränderungen. Zum klaren Tagessieg flog Marius Lindvik nach größter Weite mit der Note 263,5. Nejc Dezman behauptete den zweiten Rang mit der Note 244,9. Als Dritter verbesserte sich Vincent Descombes Sevoie (Note 242,1) knapp vor Jonathan Learoyd (beide Frankreich/241,6). Hinter Thomas Lackner (Österreich) verbesserte sich David Siegel vom 15. auf den elften Rang und war DSV-Bester.

Im zweiten Einzelspringen am Sonntag sorgte David Siegel schon im ersten Durchgang mit 140 Metern und der Führung für ein Ausrufezeichen. Dahinter reihten sich vor dem Finale vier Norweger ein, angeführt von Marius Lindvik. Andreas Wank steigerte sich im Vergleich zum Vortag und reihte sich als 17. im Zwischenklassement ein. Von den DSV-Startern rutschen Justin Lisso und Adrian Sell (Meßstetten) ins Finale der 30 Besten. Hier zeigte Siegel als letzter Starter keine Nerven und flog mit 135 Meter zum Sieg. Mit 1,9 Punkten Rückstand musste sich Vortagessieger Lindvik mit dem zweiten Rang begnügen, gefolgt von seinem Teamkollegen Sondre Ringen. Wank landete auf Rang 15., Sell auf Platz 24 und Lisso auf Rang 27.