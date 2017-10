Regionalsport Schwarzwald Sieben auf einen Schlag

Furtwangen siegt in Obereschach mit 7:0 Toren. Trainer Bibic entschuldigt sich bei Fans

Fußball-Landesliga: SV Obereschach – FC Furtwangen 0:7 (0:3). (wh) Unerwartet hoch setzte sich Furtwangen am Sonntag im Bezirksderby in Obereschach durch. „Ich entschuldige mich bei den Obereschacher Zuschauern für die Leistung meiner Elf. Wir werden das Spiel auswerten und es in den nächsten Partien wieder besser machen“, sagte SVO-Trainer Mario Bibic. Da wolle sich die Mannschaft wieder besser auf ihre Qualitäten konzentrieren. Furtwangens Spielertrainer Markus Knackmus resümierte: „Es war von uns eine überzeugende Leistung. Wir waren hoch motiviert und zielstrebig.“

Furtwangen agierte sofort engagiert. Obereschach versuchte aus Befreiungsschlägen Nadelstiche zu setzen, doch das starke Zweikampfverhalten der Gäste ließ keine Torgefährlichkeit zu. In Minute 13 nahm Steffen Holzapfel eine Flanke an und nach kurzem Dribbling schoss er an Fischer vorbei zum 0:1. Zwei Minuten später trennte Schreiner in allerletzter Sekunde Maier vom Ball. In der 25. Minute war wieder Holzapfel nach Eckball per Kopf zur Stelle und erzielte das 0:2. Obereschach löste sich zwar immer wieder aus der Umklammerung, doch die Abschlüsse in den Minuten 33 und 35 waren zu schwach. Bei einem Konter der Gäste unterlief dem Obereschacher Torhüter außerhalb des Strafraums ein unabsichtliches Handspiel. Er sah die Rote Karte. Den Freistoß nutzte Willmann zum 0:3.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Fichter auf 0:4. Wenig später traf Maier (53.) nach Querpass von Ringwald zum 0:5. Furtwangen erhöhte sogar nochmals den Druck gegen die völlig konsternierte Obereschacher Elf, die in keiner Phase an bisher gezeigten Leistungen anknüpfte. Kaltenbach und der eingewechselte Markon stellten den 0:7-Endstand her. Tore: 0:1 (13.); 0:2 (25.) beide S. Holzapfel, 0:3 (40.) Willmann, 0:4 (51.) Fichter, 0:5 (53.) Meier, 0:6 (57.) Kaltenbach 0:7 (82.) Markon; ZS: 300; SR: Mac Nelly.

SV Obereschach: Fischer (38. Rot), M. Dufner (46. Hayn), Sakschewski, Heringer, Yildiz (38. Haag), Zimmermann, René Riegger, Schreiner, T. Duffner (53. Rottler), Njie (86. Lees), Storz.

FC Furtwangen: Wehrle, Ringwald M, Staudt, Schmitz (53. Eschle), Fichter, Ringwald J., Willmann, Holzapfel S. (58. Renner), Maier (81. Markon), Kaltenbach (64. Holzapfel H.), Geiger.