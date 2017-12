Regionalsport Schwarzwald Sieben Sekunden vor Schluss gehen die Wild Wings k.o.

Knappe Pleite: Schwenningen unterliegt auf eigenem Eis den Iserlohn Roosters mit 3:4 Toren.

Sieben Sekunden vor der Schlusssirene gingen die Wild Wings k.o. Als keiner mehr damit rechnete, kassierten die Schwenninger gegen Iserlohn den entscheidenden Treffer zur 3:4 (2:1, 1:1, 0:2)-Niederlage. Dabei hatten die Schwarzwälder vor 4452 Zuschauern bereits mit 3:1 geführt.

Da sich bei der 1:5-Niederlage am Freitag in Bremerhaven zu den bereits zuvor verletzten Verteidigern Dominik Bohac und Mirko Sacher auch noch Benedikt Brückner hinzugesellte und nur fünf nominelle Abwehrspieler zur Verfügung standen, beorderte SERC-Trainer Pat Cortina kurzerhand Uli Maurer in die Defensive. Der gelernte Stürmer, der in Bremerhaven aus privaten Gründen gefehlt hatte, bildete zusammen mit Kalle Kaijomaa ein Verteidigerpaar. Nur gut, dass Stefano Giliati seine Erkältung überwunden hatte und an der Seite von Will Acton und Markus Poukkula eine starke Sturmreihe bildete. Angesichts der personellen Konstellation war in diesem Spiel Angriff ohnehin die beste Verteidigung.

Die Acton-Reihe sorgte in Minute vier für den ersten Aufreger. Iserlohns Torhüter Sebastian Dahm ließ einen Schuss von Giliati prallen. Acton sauste heran, traf im Nachschuss aber nur den Pfosten. Allerdings ging die dünne Besetzung in der Abwehr nicht spurlos am Schwenninger Team vorbei. Vor allem Kyle Sonnenburg fabrizierte kapitale Fehlpässe im Aufbauspiel. Den gröbsten Patzer erlaubte sich Tim Bender. Als die Sauerländer einen Wechsel vorbereiteten und den Puck aus taktischen Gründen in die Schwenninger Abwehrzone spielten, ließ der 22-Jährige die Scheibe einfach an sich vorbei gleiten.

Womöglich hatte Bender nicht bemerkt, dass Jack Combs noch in der Nähe war. Der US-Amerikaner schnappte sich den Puck, kurvte auf Marco Wölfl zu und schob dem Schwenninger Schlussmann das Spielgerät per Rückhand zum 0:1 (10.) durch die Beine.

Die Wild Wings taten sich gegen die aggressive Spielweise der Roosters schwer, profitierten aber zugleich vom rustikalen Auftritt der Gäste. Als Marko Friedrich und Jake Weidner in Minute 13 innerhalb kurzer Zeit auf die Strafbank mussten, schlugen die Schwenninger eiskalt zu. Zunächst nutzte Anthony Rech die doppelte Überzahl zum Ausgleich, ehe Stefano Giliati das anschließende 5:4-Powerplay zum 2:1-Führungstreffer ummünzte. Zwischen beiden Toren lagen gerade mal 45 Sekunden. Die Wild Wings waren wieder im Spiel.

Im zweiten Abschnitt erwischten die Neckarstädter einen fulminanten Start. Nach 40 Sekunden zog Will Acton über links davon und zirkelte die Scheibe millimetergenau nach innen auf den Schläger von Damien Fleury. Der Franzose bedankte sich für die famose Vorarbeit mit dem 3:1 (21.). Zwei Tore Vorsprung sind im Eishockey kein Ruhekissen. Das bekamen auch die Wild Wings zu spüren. Wölfl rückte mehr und mehr in den Mittelpunkt und begeisterte das Publikum mit sensationellen Paraden. Sein Meisterstück machte der junge Keeper, als er im Fallen einen Schuss von Travis Turnbull parierte (29.). Zwei Minuten später aber war der 23-Jährige machtlos. Als SERC-Verteidiger Dominik Bittner die Strafbank drückte, markierte Christopher Fischer in der letzten Sekunde des Powerplays den 3:2-Anschlusstreffer. Es folgte eine hektische Phase mit Chancen, aber auch Nickligkeiten auf beiden Seiten. Die Atmosphäre auf dem Eis wurde giftiger.

Kaum hatte das letzte Drittel begonnen, musste Uli Maurer seiner mangelnden Erfahrung als Verteidiger Tribut zollen. Weil er auf unerlaubten Weitschuss spekulierte und dabei die Geschwindigkeit seines Gegenspielers unterschätzte, wusste sich Maurer nur mit einem Klammergriff zu helfen. Zwar blieb die siebte Strafzeit für Schwenningen ohne Folgen, aber vier Minuten später schlug es ein. Wieder waren die Wild Wings nicht konsequent genug am Mann. Blaine Down nutzte den Freiraum mit einem Schuss ins lange Eck zum 3:3-Ausgleich. Eine Viertelstunde vor Schluss war Schwenningens schöner Vorsprung dahin.

In der Schlussphase wollten die Hausherren eine Verlängerung vermeiden und suchten die Entscheidung. Doch die Roosters hielten dem Druck stand und hatten Glück, dass Markus Poukkula den Puck aus vollem Lauf am Tor vorbei hämmerte (55.). Als alle bereits mit einer Verlängerung rechneten, folgte der Nackenschlag für die Wild Wings. Sieben Sekunden vor Ende der Partie ließ Wölfl einen harmlosen Schuss von Justin Florek aus spitzem Winkel ins kurze Eck passieren. Der Held wurde zum Unglücksraben. Die Niederlage war besiegelt.