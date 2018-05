Regionalsport Schwarzwald Showdown in der Kreisliga B: Das könnte am Wochenende passieren

Showdown in der Kreisliga B: Das könnte am Wochenende passieren

Einige Staffeln vor wichtigen Entscheidungen. SG Kirchen-Hausen will alles klar machen

Fußball-Kreisliga B: In den verschiedenen Staffeln der Kreisliga B könnten am Wochenende bereits einige Entscheidungen im Kampf um die Aufstiegsplätze fallen. Drei Spieltage stehen in den B-Ligen noch aus.

Staffel 1: Hier wird das Rennen um die Meisterschaft und den Relegationsplatz zwei vermutlich bis zum letzten Spieltag spannend bleiben. Mit FKB Villingen, dem SV Niedereschach und FC Gütenbach haben drei Mannschaften aktuell gleich viele Punkte (38) auf dem Konto. Der FC Weiler (31) als Vierter wird seinen Rückstand auf die vorderen Plätze wohl nicht mehr wettmachen können. FKB Villingen hat aktuell das beste Torverhältnis, allerdings bereits ein Spiel mehr absolviert als die beiden Verfolger, die am Sonntag, 3. Juni, in Niedereschach aufeinandertreffen.

An diesem Wochenende empfangen die Gütenbacher Schlusslicht A.S.C. St. Georgen. Niedereschach spielt in Schönenbach und FKB Villingen gastiert in Mönchweiler.

Staffel 2: Die SG Kirchen-Hausen (43 Punkte) winkt aktuell mit sieben Punkten Vorsprung auf den SV Aasen (36) vom Platz an der Sonne und kann am Sonntag die Meisterschaft beim Tabellendritten SG Unadingen/Dittishausen (33) perfekt machen. Verfolger Aasen hat zwar noch theoretische Titelchancen, dürfte sich aber eher auf Platz zwei und die Aufstiegsrunde zur Kreisliga A konzentrieren. Insofern käme den Aasenern wohl ein Kirchen-Hausener Meisterstück gelegen. Dann könnten sie den Vorsprung auf den Dritten Unadingen/Dittishausen (derzeit drei Punkte) weiter ausbauen. Beim Rennen um Platz zwei kann sich auch der FC Wolterdingen (31 Punkte) noch eine kleine Chance ausrechnen.

Spannung im Hochschwarzwald

Staffel 3: Auch in dieser Spielklasse gibt es, ähnlich wie in der Staffel 1, einen Dreikampf um die Meisterschaft. Zwei Spieltage vor Saisonende steht die Reserve des TuS Bonndorf (44) auf Platz eins, gefolgt von der Spielgemeischaft Schluchsee/Feldberg (42). Beide Mannschaften haben ein Spiel mehr als der SV Saig (39). Bonndorf muss am Samstag zum Tabellensechsten FC Reiselfingen, die Schluchsee/Feldberg hat spielfrei und Saig empfängt den SV Friedenweiler. Eine erste Entscheidung um die Aufstiegsplätze eins und zwei (Relegation) kann frühestens nächste Woche fallen.

Staffel 4: In dieser Reservestaffel gibt es keinen Relegationsplatz, lediglich der Meister steigt in die Kreisliga A auf. Zwei Mannschaften haben noch Chancen auf den Titel. Momentan führt der FC Pfaffenweiler II (62 Punkte) die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung auf die SG Riedböhringen/Fützen II (59) an. Pfaffenweiler hat das deutlich bessere Torverhältnis als der Verfolger. Der Spitzenreiter empfängt am Sonntag den Tabellenvierten FV Tennenbronn. Riedböhringen/Fützen erwartet die DJK Donaueschingen III.

Staffel 5: DJK Villingen III (67 Punkte) kann mit einem Sieg beim Vorletzten FC Kappel II Meister werden. Sollte der Tabellenzweite, die zweite Mannschaft des VfB Villingen (59, ein Spiel weniger), gegen den FC Weilersbach II nicht gewinnen, ist DJK-Dritte unabhängig vom eigenen Spielausgang Meister.

Staffel 6: Bei einem Sieg des Tabellenführers SSC Donaueschingen II (53) beim Achten, FC Pfohren II, ist die Mannschaft vom Schellenberg Meister. Bei einem Unentschieden hätte der SV Grafenhausen II (48), der spielfrei hat, zwar noch theoretische Chancen, Donaueschingen einzuholen. Aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses als die Hochschwarzwälder könnte der SSC auch bei einem Punktgewinn in Pfohren zumindest schon mal die Sektflaschen kaltstellen.