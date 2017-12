Regionalsport Schwarzwald Shintaikan Villingen: Der schwarze Gürtel passt gut

Dojo bildet Karateka weiter. Denise Will und Valentin Singer schaffen Prüfung

Karate: (jh) Gleich mehrere Highlights gab es im Dezember für das Karate-Dojo Villingen. Zwei Karatekas absolvierten unter den Augen des Stilrichtungsreferenten Koshinkan-BW Hans Ruff (7. Dan) die Danprüfung in Gammertingen, der Karate-Nachwuchs unterzog sich unter Prüfer Damiano Curcio (4. Dan) der Kyu-Prüfung in Villingen. Karate-Interessierte ab 3 Jahre erlebten beim Shintaikan-Tag unter der Leitung von Berket Birdüzer (5. Dan) und Johann Höfer (4. Dan) Karate hautnah.

Eine besondere Herausforderung für alle Anwesenden war der Kata-Kumite-Tag des Shintaikan Karate Dojo Villingen. Kinder ab drei Jahren und interessierte Eltern hatten die Möglichkeit, Karate auszuprobieren. Spielerisches Aufwärmen, Kihon (die Grundschule), Kata (bestimmte vorgegebene Bewegungsabläufe), Kumite (dem Kampf mit Partner), sowie Schlagtechniken am Partner und Sandsack standen auf dem Programm. Bei über zwei Stunden Training am Stück wurde den Teilnehmern einiges abverlangt. Der Nachwuchs zeigte im Anschluss daran Kata Einzel und im Teamwettbewerb. Als beste Shintaikaner standen auf den Podestplätzen Nik Höfer auf Platz eins, gefolgt von Jannic Hein und Kim Höfer. Das Mittagsbuffet rundete das Ganze ab.

Nach mehr als einem Jahr intensiver Vorbereitung unter Johann Höfer stellten sich Denise Will und Valentin Singer der Prüfung zum schwarzen Gürtel. Mit Hans Ruff und Josef Haumann (beide 7. Dan) war Hochkarate in der Prüfungskommission in Gammertingen vertreten. In der Prüfung der Stilrichtung Koshinkan müssen die Prüflinge ihr Prüfungsprogramm selbst ausarbeiten. Der Bewegungsablauf soll vielseitig, der Wechsel der Grundtechniken variabel und die Technik am Partner effektiv angewendet werden. Auch die Prüfungskata als Selbstverteidigung muss gezeigt werden. Die bisherigen erlernten Kata standen ebenfalls auf dem Programm. Zum Abschluss mussten die Shintaikaner ihr Können im Freikampf und mit dem Loslösen von Halte-, Klammer- und Würgegriffen unter Beweis stellen. Mit Stolz haben nun zwei weitere Villinger ihr Dan-Diplom.

25 Nachwuchskämpfer des Shintaikan Karate Dojo Villingen unterzogen sich mit Bravour der Prüfung zum nächsthöheren Farbgürtel. Unter den Augen des erfahrenen Prüfers Damiano Curcio zeigten auch die Kleinsten ihr Können im Kihon, Kata und Kumite.

Zum 9. Kyu bestanden: Stefania Gette, Alina Bammert, Alexander Hartung, Suay Karakolcu, Dalija Bakija, Ariana Popov, Mahmoud Awad, Eray Cackir, Weaam Awad, Ben Moos und Korcan Kisa. Zum 8. Kyu wurden ernannt: Zoe Sun, Elena Merkle, und Leonie Schöneck. 7. Kyu sind nun: Mia Will, Minh Anh Vo, Christian Durczok, Mark Feiler und Raphael Kawkow. 5. Kyu: Lea Will, Koren Vin Kisa, Nemanja Ilic und Tommy Wu. 4. Kyu: Nik Höfer und 2. Kyu: Thomas Haupt.