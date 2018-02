Regionalsport Schwarzwald "Sensationell und unglaublich." Wild Wings zum Auftritt der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft

Auch Schwenninger Profis feuen sich über Einzug ins Halbfinale bei den Olympischen Spielen

Eishockey: Der Einzug der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft ins Halbfinale zählt zu den bislang größten Überraschungen bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang/Südkorea. Klar dass auch die Profis und Verantwortlichen der Schwenninger Wild Wings das Abschneiden der Auswahl von Bundestrainer Marco Sturm mit großem Interesse verfolgen. Wir haben sie nach ihren Eindrücken gefragt.

Jürgen Rumrich (Manager): „Sensationell, unglaublich, eine super Leistung“, ist Rumrich begeistert. Der Wild Wings-Manager ist beeindruckt, wie die Nationalmannschaft bislang aufgetreten ist – vor allem beim Viertelfinale gegen Schweden. „Die Spieler haben selbst nach dem 3:3-Ausgleich die Ruhe bewahrt. Das deutsche Team hat sich den Einzug ins Halbfinale verdient und das freut mich enorm.“ Der 49-Jährige ist überzeugt, dass der Erfolgsweg noch weiter geht: „Wir gewinnen das Halbfinalspiel gegen Kanada und im Finale ist alles möglich.“ Rumrich bezeichnet das Auftreten der DEB-Auswahl in Südkorea als „unheimlich wichtig für das deutsche Eishockey“. Rumrich stand bei einer seiner drei Olympia-Teilnahmen selbst dicht vor dem Einzug ins Halbfinale. 1992 schied Deutschland jedoch in einem legendären Viertelfinale nach Penaltyschießen gegen Kanada aus.

Simon Danner (Stürmer): „Der Einzug ins Halbfinale ist eine absolute Überraschung. Ich freue mich riesig für die Mannschaft. Sie steht bei dem Turnier unheimlich kompakt und zeichnet sich durch einen großartigen Willen aus. Ich hatte am Mittwoch im Bus nach Lausanne mein iPad dabei und saß an einem Tisch. Etwa fünf Spieler saßen um mich herum, auch unser schwedischer Stürmer Andrée Hult. Natürlich haben wir ihn mit einigen Sprüchen etwas geärgert, aber er hat uns das nicht übel genommen. Im Gegenteil: Andrée hat sich ebenfalls sehr für die Deutschen gefreut. Das Halbfinale gegen Kanada dürfte vor allem eine Frage der Kraftreserven sein.“

Benedikt Brückner (Verteidiger): „Ich finde es klasse, wie die Mannschaft spielt. Mir imponiert die mannschaftliche Geschlossenheit und die Art und Weise, wie einer für den anderen kämpft. Das ist großartig für das deutsche Eishockey. Nun ist für das deutsche Team alles möglich. Da die Profis aus der NHL diesmal nicht dabei sind, gibt es bei diesen Olympischen Spielen keine Übermannschaft. Dennoch wartet im Halbfinale mit Kanada eine sehr schwierige Aufgabe.“

Dustin Strahlmeier (Torhüter): „Nach den zwei Auftaktniederlagen haben sich die Jungs super in das Turnier reingekämpft. Wie Patrick Reimer das 4:3 gegen Schweden erzielte, war schon klasse. Ich freue mich sehr für die Mannschaft, beobachte die Spiele aber auch ein bisschen wehmütig, denn ich wäre gerne in Pyeongchang dabei gewesen. Aber wie unser Team auftritt, ist schon eine tolle Geschichte für das deutsche Eishockey. Irgendwann will ich auch bei Olympischen Spielen zwischen den Pfosten stehen. Das ist das Größte überhaupt und der Traum eines jeden Sportlers.“

Uli Maurer (Stürmer): „Der Sieg gegen Schweden im Viertelfinale war ein ganz besonderer Tag für das deutsche Eishockey und eine der größten Überraschungen bei den Olympischen Spielen überhaupt. Die mannschaftliche Geschlossenheit zeigt sich bei allen vier Reihen. Jeder Spieler ruft seine Top-Leistung ab und jeder Einzelne hat es verdient, dabei zu sein. Die deutsche Mannschaft spielt ein für jeden Gegner unangenehmes Eishockey und kann im Halbfinale auch für Kanada gefährlich werden. Dass etliche Mannheimer Profis in Pyeongchang im Einsatz sind und viele Turnierspiele bestreiten, muss für uns am kommenden Mittwoch beim Derby gegen die Adler nicht unbedingt ein Vorteil sein. Die Mannheimer werden zwar die Reisestrapazen in den Knochen haben, sind aber auch das enorm hohe Tempo gewohnt, das bei dem Olympischen Turnier gespielt wird. Außerdem sind sie voll im Rhythmus und können gegen uns den Schwung mitnehmen.“

Mirko Sacher (Verteidiger): „Das war der Wahnsinn und richtig stark. Das deutsche Team zeigt eindrucksvoll, was mit einer echten Mannschaftsleistung bei diesem Turnier alles möglich ist. Das Halbfinale gegen Kanada werde ich mir natürlich anschauen. Die Aufgabe wird sehr schwer. Ich hoffe, dass die Kanadier gegen uns einen schlechten Tag erwischen“.