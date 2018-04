Regionalsport Schwarzwald Sechsmal Platz eins für TV Schonach

Kunstturn-Meisterschaften in Schiltach. Drei Siege für TuS Hüfingen und TuS Bräunlingen

Turnen: (rl) Über 120 Turnerinnen und 80 Turner gingen bei den Kunstturn-Meisterschaften des Badischen-Schwarzwald-Turngaus an den Start. Die gemeinsamen Titelkämpfe bieten für Wettkämpfer und Zuschauer eine der wenigen Gelegenheiten, die ganze Bandbreite der turnerischen Leistungen im männlichen und weiblichen Bereich zu sehen. Für den Turngau und Veranstalter TV Schiltach stellte die große Anzahl an Sportlern eine echte Herausforderung dar. In zwei Durchgängen wurde teilweise auf drei Gerätebahnen eine Vielzahl von Wettkämpfen in den verschiedenen Altersklassen geturnt. Da die 12x12 Meter große Bodenfläche nur einmal in der Halle vorhanden ist, mussten dort die Kampfgerichte im Wechsel Übungen bewerten.

Morgens fanden die Rahmenwettkämpfe statt, in denen der Altersklasse angepasste Pflichtübungen geturnt werden. Hier erturnte bei den Mädchen Magdalena Uhl vom TV Haslach bei den 8- bis 9-Jährigen Rang eins. Zwei Siege gingen an den TuS Bräunlingen mit Theresia Barth (10/11) und Lea Haas (12/13). In der Altersklasse 13/14 gewann Isabel Gehringer (TuS Hüfingen).

Bei den Jungen war in den Pflichtwettkämpfen der Großteil der Teilnehmer am Start. Bei den Jüngsten (6/7) gab es zwei Sieger mit der exakt gleichen Punktzahl. Malte Allgaier vom TV Haslach und Maximilian Singler vom TV Schonach. Schonach konnte sich auch die ersten Plätze in den Altersklassen 10/11 mit Ron Glück und 12/13 mit Tom Feser sichern. Tom Feser turnte mit 92,9 Punkten die höchste Punktzahl in den Pflichtwettkämpfen. Auch der TuS Hüfingen war zweimal erfolgreich mit Frederick Merz (8/9) und Jonathan Boma (14/15).

Am Nachmittag fanden die Meisterschaftswettkämpfe statt, in denen Kürübungen gezeigt werden müssen. Erstmals wurden im männlichen Bereich auch Kürwettkämpfe für die Altersklasse 8 bis 15 angeboten. Acht Turner stellten sich dieser Herausforderung. Der Sieg ging an Lennard Wehrle vom Tus Rötenbach vor seinem Vereinskameraden Felix Gollrad. In den höheren Altersklassen gab es leider wenig Beteiligung. So holte sich Sebastian Schwarz vom gastgebenden TV Schiltach konkurrenzlos den Titel in der AK 16/17 und Thorben Kern konnte bei den 18/19-jährigen seinen Konkurrenten Nico Swowaisa auf den zweiten Platz verweisen.

Bei den Aktiven waren fünf Turner am Start. Tom Nakic (Schiltach) erturnte seinen ersten Schwarzwaldmeistertitel. Mit starken 70,1 Punkten setzte sich der 28-Jährige deutlich vor Thorben Stockburger (TV Schonach) durch.

Bei den Mädchen sind die Kürwettkämpfe aufgrund der deutlich höheren Teilnehmerzahlen nochmals in sieben Klassen mit verschiedenen Leistungsklassen (LK) unterteilt. Die Leistungsklassen unterscheiden sich in den Grundanforderungen, die an die Kürübungen gestellt werden. Je kleiner die Zahl, desto schwieriger. Hier war der TV Haslach mit vier Titeln am erfolgreichsten. Diese vier Titel holten Selina Maria Moosmann (12/13 LK4), Jana Schellinger (14/15 LK3), Pia Brohammer (12-15 LK2) und Paula Hildebrand (16+ LK2).

Bei den Jüngsten (11 Jahre und jünger) setzte sich Sonja Muja aus Bräunlingen durch. Katrin Schwer aus Schonach gewann bei der 16+ LK3. Den Titel der Schwarzwaldmeisterin in der altersoffenen Klasse LK2 holte sich ohne Konkurrentin, aber mit der höchsten Tagespunktzahl Zoe Kern vom TV Schonach.