regionalsport schwarzwald Sechs Tore im Stadt-Derby

FC 08 Villingen II gewinnt mit 6:0 Toren. SV Obereschach verpasst schnelle Führung

Fußball-Landesliga: FC 08 Villingen II – SV Obereschach 6:0 (1:0). (mp) Vor rund 200 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz hatte Fabio Chiurazzi (3.) die Chance zur Führung, als er den Ball freistehend knapp am Tor vorbei schob. Obereschach hielt in der ersten halben Stunde gut mit und Marvin Zimmermann hatte nach rund einer Viertelstunde die Möglichkeit, die Gäste in Führung zu bringen, zog das Leder aber knapp am Tor vorbei. Danach nahmen die Villinger das Spiel immer mehr in die Hand und nach einer gelungenen Kombination traf Routinier Mario Ketterer mit einem platzierten Schuss aus 16 Metern zum 1:0.

Als Marcel Jerhof das 2:0 (55.) für Villingen erzielte, schwand der Widerstand des SVO. Luca Crudo (62.) und Cevher Atar (64.) erhöhten binnen zwei Minuten auf 4:0. Die Nullachter hatten das Spiel klar in der Hand. Jerhof markierte das 5:0 und Villingen ließ noch einige Torchancen aus. Fünf Minuten vor Spielende machte Fabio Chiurazzi das halbe Dutzend voll.

"In der ersten Halbzeit hätte auch Obereschach in Führung gehen können. Nach dem 5:0 haben wir etwas die letzte Konsequenz vermissen lassen“, sagte Nullacht-Trainer Marcel Yahjaijan. Obereschachs Trainer Mario Bibic sprach von einem verdienten Sieg der Villinger. „Allerdings hätte die Partie vielleicht einen anderen Spielverlauf genommen, wäre uns der Führungstreffer gelungen.“ Tore: 1:0 Mario Ketterer (29.), 2:0 Marcel Jerhof (55.), 3:0 Luca Credo (62.), 4:0 Cevher Atar (64.), 5:0 Marcel Jerhof (69.), 6:0 Fabio Chiurazzi (85.).

FC 08 Villingen II: Otte, Dresel (61. Morreale), Ketterer (72. Campisciano), J. Wehrle, M. Chiurazzi, Cakici, Bak (61. Atar), Jerhof, F. Chiurazzi, Crudo (77. Jallow), Wagner.

SV Obereschach: Fischer, M. Duffner, Sakschewski, Zimmermann, Lees (64. Yildiz), Re. Riegger, Rottler, Storz, Hayn, T. Duffner (46. Heringer), Ro. Riegger.