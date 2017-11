Regionalsport Schwarzwald Schwimmclub Villingen: Klasse Zeit von Karin Wagner

Bezirksmeisterschaften über die langen Strecken. 69 Schwimmer kämpfen um Medaillen

Schwimmen: (bn) Bei den Bezirksmeisterschaften über die langen Strecken im Villinger Hallenbad errangen die 33 Teilnehmer des Schwimm-Clubs Villingen zwölf Bezirksmeistertitel. Einzige Medaillengewinnerin in der offenen Klasse war Karin Wagner mit Bronze.

400m Lagen, 800m und 1500m Freistil für 69 Schwimmer aus vier Vereinen – das Wettkampfprogramm war übersichtlich, brauchte aber seine Zeit. Am Ende belegte die 17-jährige Karin Wagner über 800m Freistil in persönlicher Bestzeit von 10:06,49 Minuten in der offenen Wertung Rang drei, siegte aber in ihrem Jahrgang und das auch über 400m Lagen.

Vivienne Arno (Jahrgang 2006) tat es ihr gleich und holte sich Jahrgangsgold über beide Strecken. Der gleichaltrige Ritschard Ulrich siegte über 400m Lagen und begeisterte seinen Trainer Dieter Fabian mit einer enormen Steigerung über 1500m Freistil: Nach 19:38,05 Minuten über die Männerdistanz schlug der Elfjährige an.

Einen Doppelerfolg feierte auch der 13-jährige Christopher Fuchs und erzielte ebenfalls zwei persönliche Rekorde. Sophia Kneer (Jahrgang 1999) siegte über 400m Lagen und wurde Zweite über 800m Freistil, ebenso wie Maren Burgbacher im Jahrgang 2003, die beide Strecken zum ersten Mal im Wettkampf absolvierte. Emilie Müller (Jahrgang 2002) und Olaya-Marién Pohl Alonso (Jahrgang 2007) schafften in ihren Jahrgängen Sieg und Bestzeit über 400m Lagen.

Zwar nicht ganz oben, aber immerhin auf dem Treppchen standen vom SC Villingen außerdem Maike Wagner, Anna Wieland, Mia-Sophie Turina, Elisa von der Hardt, Antonia Haas, Vivien L´hoest, Leonie Mann, Leonard Koester, Philipp Herzner, Lewis Linder, Jonas und Noah Schäfer, Niclas Hörner und Aaron Maier.