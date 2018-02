Regionalsport Schwarzwald Schwierige Übungen gezeigt

Mannschaftsmeisterschaften des Turngaus. Die Besten nun beimBezirksfinale in Konstanz

Turnen: (ma) Vier verschiedene Vereine stellten bei den Mannschaftsmeisterschaften des Badischen Schwarzwald Turngaus die Sieger in der Bezirksklasse. Am Start waren elf Mannschaften. Das turnerische Niveau an den sechs Geräten war altersgemäß beachtlich, wobei erwartungsgemäß die Älteren bis Leistungsstufe P 7 herausragten. Die Jungs turnten am Boden Überschläge, Flick Flack und Saltos, am Barren Handstände sowie Kippen und am Pferd Flanken, Scheren und hohe Abgänge. Am Reck gab es Umschwünge, Kippen und Unterschwungabgänge zu sehen und an den Ringen zeigten die Turner den Strecksturzhang und Felgen. Am Sprungtisch überzeugten sie mit hohen Überschlägen und bekamen gute Wertungen von den Kampfrichten. Die beiden jeweils erstplatzierten Teams der Bezirksklasse haben sich für das Bezirksfinale am 18. März in Konstanz qualifiziert, bei dem die besten Mannschaften aus den drei Turngauen Schwarzwald Hegau/Bodensee und Markgräfler/Hochrhein aufeinandertreffen. Ergebnisse der Mannschaftsbestenkämpfe in Schonach:

M 8/9 (Jahrgang 2009 und jünger): 1. TuS Bräunlingen (Elias Chambi-Beyrle, Patrick Grimm, Aron Happle, Tom Hättich) 218,30 Punkte; 2. TV Furtwangen (Lukas Hildebrand, Adrian Kammerer, Henry Dold, Robin Stolz) 210,85.

M 10/11 (Jahrgang 2007 und jünger): 1. TV Haslach (Jan Höchster, Jonas Hansmann, Paul Schmid, Laszlo Allgaier) 242,65; 2. TV Schonach (Luca Wisser, Ben Dold, Marcel Effinger) 230,85; 3. TuS Bräunlingen 229,50; 4. TV Furtwangen 217,25. M 12/13 (Jahrgang 2005 und jünger): 1. TV Schonach (Laurin Hör, Leon Effinger, Marc Dold) 252,20; 2. TV Haslach (Eric Busch, David Prinzbach, Julian Schmid) 247,05.

M 16/17 (Jahrgang 2001 und jünger): 1. TV Donaueschingen I (Michael Ott, Simon Jung, Laurin Hofmaier) 273,85; 2. TV Donaueschingen II (Lorenz Jung, Moritz Hennig, Simon Geisert, Niklas Hennig) 252,10.