Eishockey Schwenninger Wild Wings: Jubel nur vor dem Spiel

Die Schwenninger Wild Wings verlieren in der Deutschen Eishockey Liga gegen Berlin mit 0:1. Immerhin verlängert Torhüter Strahlmeier seinen Vertrag.

Die Wild Wings behalten auch nächste Saison ihren derzeit besten Spieler, die Punkte im Heimspiel gegen die Eisbären Berlin mussten sie jedoch durch eine 0:1-Niederlage abgeben. Vor 3707 Zuschauern fehlte den defensivstarken Schwenningern im Angriff die nötige Präzision, um als Sieger vom Eis zu gehen. Trainer Pat Cortina meinte nach der Partie: „Wir hätten zumindest einen Punkte verdient gehabt. Im letzten Drittel hatten wir die besseren Chancen. Ich hoffe, wir treffen bald wieder das Tor.“

Bereits bevor der erste Puck gespielt war, gab es in der Helios-Arena schon lautstarken Jubel. Der Grund: Torhüter Dustin Strahlmeier hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Somit ist eine der wichtigsten Personalien bei den Wild Wings für die nächste Saison frühzeitig geklärt. „Dustin spielt eine überragende Saison“, weiß auch Manager Jürgen Rumrich, wie wertvoll der Mann zwischen den Pfosten ist. Die Freude über die Strahlmeier-Nachricht wurde allerdings getrübt. Neben den Verletzten Mirko Sacher, Marc El-Sayed und Mirko Höfflin fiel gegen Berlin kurzfristig auch der erkrankte Kapitän Will Acton aus. Eine Nachricht, die zugleich auch ein Novum war. Acton hatte, seitdem er in Schwenningen ist (Oktober 2015), kein einziges Spiel verpasst.

Auch ohne ihren Topscorer kamen die Wild Wings gut in die Partie und hätten sogar früh in Führung gehen können. Doch zunächst verpassten Istvan Bartalis und Stefano Giliati (5.) haarscharf. Zudem scheiterte Andrée Hult (7.) an Eisbären-Torhüter Petri Vehanen. Danach kamen die Berliner besser in Fahrt und im Spiel zwischen der „Überraschung der Saison“ und der „Mannschaft der Stunde“ ging es hin und her. Der letzte Tick an Präzision fehlte jedoch beiden Teams im ersten Drittel. Auch im mittleren Drittel fehlte den Spielern auf dem Eis offensichtlich das nötige Zielwasser. Allerdings hätte eine Traumkombination von Giliati, Markus Poukkula und Bartalis in der 27. Minute einen Treffer verdient gehabt. Die größte Chance im zweiten Spielabschnitt hatte Hult wenige Sekunden vor Drittelende. Doch Vehanen verhinderte mit einer super Parade die Schwenninger Führung. So blieben auch diese 20 Minuten torlos. Die Zuschauer in der Helios-Arena werden in diesen Tagen nicht gerade mit Treffern verwöhnt. In den vergangenen 180 DEL-Minuten fielen im Schwenninger Eisstadion gerade mal vier Tore.

Diese Tor-Armut liegt auch an der starken Defensive der Wild Wings, die gegen Berlin wieder die von Pat Cortina geforderte Aggressivität zeigten. Sie machten es den Eisbären selbst in Unterzahl sehr schwer. Berlins Parade-Reihe mit dem Ex-Schwenninger Nick Petersen, James Sheppard und Sean Backman ließen die Schwenninger kaum zur Entfaltung kommen. Und wenn doch mal ein Puck aufs Tor kam, gab es da ja immer noch Vertragsverlängerer Strahlmeier.

In Spielminute 52 konnte aber auch Strahlmeier nichts mehr machen. Marcel Noebels kurvte mit dem Puck vor das Schwenninger Tor und versenkte das Spielgerät zur Berliner Führung im Netz. Gute acht Minuten blieb den Wild Wings nun noch, um es zumindest in die Verlängerung zu schaffen. Die Möglichkeiten waren da. Doch entweder war bei Vehanen Endstation oder der Puck ging am Tor vorbei. Die Zeit lief den Schwenningern davon. Cortina nahm noch eine Auszeit und den Torhüter für einen weiteren Feldspieler vom Eis. Aber ohne Erfolg. Es blieb beim glücklichen Sieg für die Gäste.