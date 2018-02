Regionalsport Schwarzwald Schwenninger Handball-Derby in Halbzeit zwei entschieden

Turngemeinde gewinnt Stadt-Duell gegen VfH Schwenningen klar mit 38:24 Toren

Handball, Bezirksliga Herren: VfH 87 Schwenningen – TG 1859 Schwenningen 24:38 (15:15). Ein Stadtderby mit zwei Gesichtern: Außenseiter VfH Schwenningen ärgerte den Favoriten eine Halbzeit lang, ehe sich die Turngemeinde am Ende souverän mit 14 Treffern Vorsprung durchsetzte und ihre Erfolgsserie seit November auf jetzt sechs Begegnungen in Folge ohne Niederlage ausbaute. Nach 13 Niederlagen in 14 Partien sieht es in punkto Klassenerhalt beim VfH Schwenningen dagegen düster aus. Der Abstieg dürfte wohl kaum noch abzuwenden sein.

Obwohl VfH-Torjäger Benjamin Früh gleich in der 2. Minute einen seiner fünf Siebenmeter verwarf, begannen die Gastgeber stark und führten in der 12. Minute überraschend mit 7:4. Nun wachte das Team von TG-Trainer Holger Hafner auf und drehte mit drei Treffern in Serie zum 8:9 in der 18. Minute erstmals das Geschehen und baute den Vorsprung auf 9:13 aus. Doch Heiko Häsler gelang mit einem Doppelpack der 15:15-Pausenstand für den Außenseiter. „Die erste Halbzeit sind wir stark aufgetreten. Die Chancenverwertung war gut, es stimmte fast alles. Leider haben wir den Start in die zweite Halbzeit verschlafen“, konnte der VfH-Vorsitzende Peter Gary kaum glauben, was sich in Durchgang zwei abspielte.

Bis zum 17:17 in der 34. Minute hielt der VfH noch mit, dann allerdings folgte ein Fehlwurf auf den nächsten. Fast 17 Minuten lang gelang dem Schlusslicht aus dem Spiel heraus kein einziger Treffer mehr (lediglich ein Siebenmeter von Früh), während die Hafner-Sieben in dieser Phase mit einem 12:1-Zwischenspurt den VFH überrollte und nach 50. Minuten auf 19:29 wegzog. Hier zeigte sich, dass die TGS mit Richard Kellerer und Vladimir Aleksic (zusammen 17 Treffer) im Gegensatz zu Früh auf Gastgeberseite zwei Torjäger in ihren Reihen haben. „Wir haben in der zweiten Halbzeit unsere konditionellen Vorteile ausgenutzt und eine gute Leistung gezeigt“, freute sich der TGS-Trainer in der Schlussphase über weitere 9:4 Tore seines Teams und den Umstand, dass sich gleich zehn Spieler in die Torschützenliste eintrugen und an den Rivalen keine Geschenke verteilten. Hafner: „Ich wünsche dem VfH, dass er den Klassenerhalt noch schafft, weil solche Derbys etwas Tolles sind. Aber die Duelle selbst will ich natürlich immer gewinnen.“

VfH Schwenningen: Benjamin Früh (10/4 von 5 Siebemmeter), Dennis Eschle (6), Heiko Hässler (4), Marcel Griesbaum (3), Dean Wessel (1), Andreas Doser, Cristian Catalin, Fabian Böck, Sebastian Wolter, Markus Kuresch, Fabian Auer, Thomas Althaus.

TG 1859 Schwenningen: Richard Kellerer (9/4 von 5), Vladimir Aleksic (8/2 von 2), Jonas Schulz (5), Tobias Czech (3), Manuel Arts (3), Matthias Roncari (3), Tobias Götz (2), George Calin (2), Thomas Frach (2), Michael Mager (1), Patrick Mink, Jan-Alexander Schott, Konstantinos Zafiris.