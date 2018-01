Regionalsport Schwarzwald Schwarzwaldsport in Kürze

Nachrichten aus der Region

FC 08 Villingen

Statt in Winterthurbeim FC Radolfzell

Fußball: Da der FC Winterthur das für Samstag, 20. Januar, geplante Vorbereitungsspiel gegen den FC 08 Villingen abgesagt hat, haben die Nullachter ihren Vorbereitungsplan kurzerhand geändert. Nun testen die Villinger am 20. Januar um 13 Uhr beim Verbandsligisten FC Radolfzell. Einen Tag später nehmen die Nullachter am Hallenturnier in Tuttlingen teil. Am Mittwoch, 31. Januar, wurde zusätzlich ein Testspiel beim SV Zimmern ins Vorbereitungsprogramm eingebaut. Die Testspiele bei den Verbandsligisten FC Rielasingen (4. Februar) und FC Singen (7. Februar) bleiben wie bisher. (wmf)

In Trossingen

Dritter Wettbewerb der Crosslauf-Serie

Crosslauf: Der dritte Wettbewerb der Crosslauf-Serie Zollern-Schwarzwald findet am Samstag in Trossingen statt. Bei diesem Rennen fallen in punkto Cupwertung die ersten Entscheidungen. Austragungsort ist das Stadiongelände in Trossingen. Der Untergrund dürfte die Läuferinnen und Läufer vor keine allzu großen Herausforderungen stellen. Es geht flott über ein Wiesengelände. Der erste Startschuss fällt um 13 Uhr auf der Mittelstrecke. Nach den Läufen für die Schülerklassen beschließt der Langstreckenlauf um 14.15 Uhr die Veranstaltung. (bm)

In Villingen

Tennisnachwuchskämpft um Hallentitel

Tennis: Der Tennisnachwuchs aus dem Bezirk Schwarzwald-Bodensee ermittelt am Samstag und Sonntag in Villingen die Titelträger in der Halle. Dabei geht es für die rund 75 Teilnehmer in den Altersklassen U12 bis U18 zum einen um Punkte für die Rangliste und die Leistungsklasse, zum anderen um die Qualifikation für die Badischen Jugend-Hallenmeisterschaften. Die ersten Spiele sind für Samstagmorgen angesetzt. Die Endspiele finden am Sonntagmittag statt. (jümü)

Am Samstag

Hallensportfestin Löffingen

Leichtathletik: Am Samstag treffen sich die Leichtathleten der Region zum traditionellen Hallensportfest in den Löffinger Sporthallen. Bei diesem Saisonauftakt werden bei den Aktiven und Jugendlichen ab 12 Jahre die Besten in den Disziplinen 2 x 35 m Sprint, Weitsprung, Kugelstoßen und Hochsprung ermittelt. Es können noch die Normen für die Landesmeisterschaften überboten werden, die in den nächsten Wochen in Sindelfingen und Mannheim ausgetragen werden. Meldungen sind per Telefon möglich unter 07654/8993. (h)

KSV Tennenbronn

David Brenn Dritter bei Turnier in Frankreich

Ringen: David Brenn vom KSV Tennenbronn stand in Frankreich beim Open Cup Le Creusot auf der Matte. Bei dem Mammutturnier waren 254 Ringer aus USA, Schweden, Italien, Belgien, Frankreich, Deutschland, Norwegen und Ungarn am Start. Ein großartiger dritter Platz sprang für Brenn heraus, der im ersten Jahr bei den U20-Junioren ringt, und in Frankreich eine Klasse höher bis 65 kg starten musste. Im Finale um Platz drei gewann der Tennenbronner klar gegen den Tschetschenen Abdourrahman Omarov. (am)