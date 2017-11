Regionalsport Schwarzwald Schwarzwälder Tischtennis-Festspiele

In Furtwangen findet Bezirksmeisterschaft statt. Obergfell und Koch als heiße Favoriten gehandelt

Tischtennis: Die Meister des Tischtennisbezirks Schwarzwald werden am Samstag in Furtwangen ermittelt. Mit über 140 Anmeldungen verzeichnen die Ausrichter der TTG Furtwangen/Schönenbach ein großes Teilnehmerfeld, auch wenn einige höherklassig spielende Akteure fehlen werden. Aus diesem Grund wird es bei den Damen sicher eine neue Titelträgerin geben. Die amtierende Bezirksmeisterin und Oberligaspielerin, Monika Kuribayaschi von den TTF Stühlingen, wird ihren Titel nicht verteidigen.

In mehreren Vorrundengruppen kämpfen die Teilnehmer um den Einzug in die K.o.-Runde. Dabei werden die aktiven Starter in die drei Leistungsklassen A, B und C eingeteilt. Die Startberechtigung richtet sich nach den gesammelten Qualifikationspunkten bis zum 11. August 2017. Die Zuschauer erwartet nicht nur in den entscheidenden Phasen der A-, B- und C-Klassen, wenn es um den Einzug ins Finale geht, guter Tischtennissport.

Am Samstag ab 10 Uhr beginnen die Wettkämpfe der Jugend- und Schülerklassen von der U18 bis zur U11. Gegen 14 Uhr greifen die Doppelpaarungen (U18 bis U11) in das Geschehen ein. Am Sonntag wird bei den Aktiven in verschiedenen Leistungsklassen und Altersstufen um die Titel im Einzel (Beginn 9 Uhr) und im Doppel (ab 13.30 Uhr) gekämpft. Ab 15 Uhr beginnen die Wettkämpfe der Seniorinnen und Senioren.

Bei den Damen geht Natalie Obergfell vom TV St. Georgen als Mitfavoritin an den Start. Obergfell spielt derzeit in der Badenliga, gewann im Jahr 2014 den Bezirkstitel und wurde zwei Jahre später Zweite. Die größte Konkurrenz kommt vor allem aus dem eigenen Verein.

Bei den A–Herren sieht sich Titelverteidiger Pascal Koch vom TTSV Mönchweiler mit zwei Lokalmatadoren starker Konkurrenz gegenüber. Der mehrmalige A–Bezirksmeister, Jochen Burt, und sein Finalgegner von der Bezirksmeisterschaft 2016 in Neubulach, Manfred Görlinger (beide TTG Furtwangen), rechnen sich in der heimischen Sporthalle Oberer Bühl gute Chancen auf den Titel aus. Nachmeldungen in den Einzelwettbewerben sind nicht mehr möglich.

Turnierzeitplan

Samstag, 10 Uhr: männliche U18 bis U11, weibliche U15 bis U11

14 Uhr: Mädchen-Doppel U18 bis U11, Jungen-Doppel U18 bis U11

Sonntag, 9 Uhr: Damen Einzel A bis C, Herren Einzel A bis C

13.30 Uhr: Doppel-Wettbewerbe