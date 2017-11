Regionalsport Schwarzwald Schwarzwälder Fußballerinnen mit klaren Siegen ins Viertelfinale

Neukirch erzielt souveränen Heimerfolg. Marbach siegt auswärts problemlos

Verbandspokal Damen, Achtelfinale: (hr) Die beiden Schwarzwälder Vertreter ziehen mit jeweils klaren Siegen gegen unterklassige Mannschaften in die Runde der letzten acht Teams ein.

Spfr. Neukirch – SV Deggenhausertal 4:0 (3:0). Gegen den stark eingeschätzten Landesligisten, bei dem zwei Leistungsträgerinnen fehlten, kam das Neukircher Team von Trainer Dirk Huber zu einem verdienten Sieg. Dank eines frühen Doppelschlages binnen 120 Sekunden von Melanie Löffler zum 1:0 (17.) und Sophia Burgbacher (19.) zum 2:0 legte Neukirch vor. Alisa Colpi erhöhte in der 34. Minute sogar auf 3:0. Löffler sorgte bereits in der 68. Minute für die vorzeitige Entscheidung zum 4:0. Neukirch ließ noch weitere Chancen ungenutzt. „Wir haben unser Ziel erreicht und das Viertelfinale erreicht“, lobte Huber seine Elf.

FC Uhldingen – FV Marbach 1:5 (1:3). Ohne Mühe kam der Landesligist zu einem deutlichen Sieg. Bereits in der elften Minute versenkte Judith Jakob einen Freistoß an der Strafraumgrenze zum 0:1. Auf schönem Zuspiel von Valeria Chiarelli ließ Sam Aichele das 0:2 folgen (15.). Der 1:2-Anschlusstreffer (44.) fiel aus dem Nichts und wurde nur 40 Sekunden später von Jakob mit einem 30-Meter-Fernschuss unter die Latte zum 1:3 gekontert. In der zweiten Hälfte agierte Marbach im Schongang. Nach einer Ecke von Sarah Isele traf Cora Rigoni zum 1:4 (81.). Zwei Minuten später gab es eine rote Karte für FVM-Torhüterin Luzia Burgbacher wegen Handspiels außerhalb des Sechzehners. Mit einem Schuss unter die Latte sorgte Rigoni für den 1:5-Endstand.