Regionalsport Schwarzwald Schul-Turnerinnen nutzen Heimvorteil

Bezirksfinale in Bräunlingen ausgetragen. Realschule Donaueschingen holt zwei Titel

Turnen: (ma) Die Schulturnmannschaften des Schulkreises Schwarzwald Baar (Villingen/Donaueschingen) bestimmten das Bezirksfinale im Schulturnen der Mädchen am Dienstag in Bräunlingen. Von fünf möglichen Titeln gingen im Wettkampf gegen die Schulkreise Tuttlingen und Rottweil vier in den Schwarzwald-Baar-Kreis, wobei die Realschule Donaueschingen mit zwei Titeln herausragte.

Bei den Grundschulen gewannen, wie bereits beim Kreisfinale, die Bräunlinger Schülerinnen. In der Altersstufe 2001 und jünger dominierte das Otto-Hahn Gymnasium Furtwangen mit über fünf Punkten Vorsprung vor dem Gymnasium Oberndorf. Beim jahrgangsoffenen Wettkampf lag das Gymnasium Schramberg knapp vor dem Schwarzwald Gymnasium Triberg.

Insgesamt gingen 40 Schulturnteams aus den drei Schulkreisen, die sich über die Kreisfinales qualifiziert hatten, in Bräunlingen an die vier Geräte. Das Niveau war altersgemäß beachtlich, denn die Kampfrichterinnen gaben oft hohe Noten für die gezeigten Übungen. Deutlich wurde in allen Altersklassen, dass nur eine gute Vereinsunterstützung diese turnerischen Leistungen möglich machte. Das gebotene Geräteniveau ist im normalen Sportunterricht kaum zu erreichen. Die Kreisbeauftragte Evelyn Haller (Bräunlingen) und der Regierungspräsidiums-Beauftragte Markus Holl (Dunningen) lobten bei der Siegerehrung den guten Wettkampf und übergaben neben den Urkunden auch Sachpreise. Die Ergebnisse:

Wettkampf I: 1. Gymnasium Schramberg 182,35 Punkte, 2. Schwarzwald-Gymnasium Triberg 181,60.

Wettkampf II: 1. Otto Hahn Gymnasium Furtwangen I 189,60, 2. Gymnasium am Rosenberg Oberndorf 184,50, 3. Eschachschule Dunningen 181,20, 4. Otto Hahn Gymnasium Furtwangen II 165,20, 5. Fürstenberg Gymnasium Donaueschingen 157,15.

Wettkampf III: 1. Realschule Donaueschingen 171,00, 2. Fürstenberg Gymnasium Donaueschingen I 170,20, 3. St. Ursula Schulen Villingen 166,30, 4. John-Bühler Realschule Dornhan 166,05, 5. Gymnasium Spaichingen 165,35, 6. Gymnasium am Rosenberg Oberndorf 163,90, 7. Fürstenberg Gymnasium Donaueschingen III 162,60, 8. Otto Hahn Gymnasium Furtwangen I 162,05, 9. Fürstenberg Gymnasium Donaueschingen II 160,50, 10. Otto Hahn Gymnasium Furtwangen II 154,15.

Grundschulen: 1. Grundschule Bräunlingen I 161,50, 2. Schillerschule Spaichingen 160,85, 3. Schlossbergschule Wehingen 158,75, 4. Erich-Kästner GS Donaueschingen I 157,75, 5. Dom Clemente Schule Schonach I 156,80, 6. Dom Clemente Schule Schonach II 155,95, 7. Grundschule Lindenhof 155,15, 8. Friedrichschule Furtwangen 154,95, 9. Grundschule Schiltach-Schenkenzell 154,75, 10. Luzian Reich Schule Hüfingen 153,90.