regionalsport schwarzwald Schonacher Dauerdruck sorgt für klaren Sieg

4:1-Erfolg gegen Salem

Fußball-Landesliga: FC Schonach – FC Rot-Weiß Salem 4:1 (1:1). (ali) Schonach feierte am Sonntag einen klaren Heimsieg. "Wir haben uns zu Beginn wegen der schwierigen Platzverhältnisse schwer getan. Unser Kombinationsspiel hat dennoch sehr gut geklappt. Ein verdienter Sieg", sagte Schonachs Trainer Enrique Blanco.

Beide Teams starteten offensiv ausgerichtet. Salem setzte auf lang geschlagene Bälle. Schonachs Schlussmann Pfau (5.) zeigte eine Glanztat bei einem Schuss von Sabino. Auf der anderen Seite vergab Schneider eine Chance. 60 Sekunden später schlugen die Gäste zu. Nach einer Hereingabe von Kölle stand Beck völlig frei und köpfte zum 0:1 ein. Danach nahm der Druck der Gastgeber sofort zu. Nach einer halben Stunde stand German goldrichtig und verwertete eine Hereingabe von Reiner zum 1:1. Die Zuschauer sahen von nun an eine überlegene Gastgeber-Elf. Passarella, German und Schneider vergaben eine Halbzeitführung.

Nach dem Seitenwechsel stand Salem unter Dauerdruck. Mit tollen Ballstafetten erarbeitete sich Schonach Chancen im Überfluss. Manuel Passarella gelang, nach Zuspiel von Schneider, die erstmalige Führung. Nach Flanke von Reiner rutschte Schneider zwei Minuten später nur um Millimeter am Ball vorbei. Torjäger German schlug in Minute 61 erneut zu. Nach einem Bilderbuchkonter über Romeo und Schneider erzielte German das 3:1. Der Torhunger war noch nicht gestillt. Nach einem Flankenlauf von Romeo erzielte German mit dem 4:1 seinen 13. Saisontreffer. In der Schlussphase lauerte die Blanco-Elf weiter auf Konter gegen eine völlig verunsicherte Salemer Hintermannschaft. Dann verhinderte Sabino (82.) einen Treffer seiner Elf. Nach einem Distanzschuss von Notheis stellte sich der Salemer Torjäger in den Weg und blockte den Ball selbst ab. Auf der Gegenseite verpasste Niklas Ketterer seinen zweiten Saisontreffer. Tore: 0:1 (14.) Beck, 1:1 (30.) German, 2:1 (53.) Passarella, 3:1 (61.) German, 4:1 (66.) German; ZS: 110; SR: Homberger (Rheinfelden).

FC Schonach: Pfau, Frey, Ketterer, Weiß, Lenti, Dold (73. M. Hettich), Passarella, Reiner, Schneider (79. Masny), German (73. Kaiser), Romeo.