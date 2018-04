Schonach wieder in der Erfolgsspur

Fußball-Landesliga: SpVgg F.A.L. – FC Schonach 0:2 (0:1). (mm) In Frickingen kam es nicht nur zur Begegnung des Tabellensiebten gegen den Rangvierten, sondern auch zum Duell der Torjäger Mark Burgenmeister (19 Tore) gegen Manuel Passarella (21). Wie in der Hinrunde (3:1) behielt Schonach auch im zweiten Duell die Oberhand.

Die 180 Zuschauer sahen von der ersten Minute an eine unterhaltsame Partie mit Chancen auf beiden Seiten. In Minute 6 brachte Sebastiani einen Eckball auf Burgenmeister, der jedoch neben das Tor köpfte. Im Gegenzug hatte Schonach die ersten Chance, nachdem zwei Frickinger zusammenprallten. Den Schuss von Frey parierte Hummel. In der 20. Minute setzte Gut einen Freistoß aus 25 Metern neben das Schonacher Tor. Kurz vor dem Halbzeitpfiff kombinierten sich die Gäste schnell durch das Mittelfeld. Vor dem Tor hatte Passarella keine Mühe, um den Angriff zum 0:1 abzuschließen.

In der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit hatte die Spvgg. durch Krasniqi, Sebastiani und Karg mehrfach den Ausgleich auf dem Fuß, nutzte jedoch beste Chancen nicht. In der 71. Minute verschätzte sich der Frickinger Gut bei einem langen Ball. Der Schonacher Schneider nahm den Ball auf, doch sein Schuss rauschte knapp am Tor vorbei. In der Nachspielzeit schlug der Gästetorwart Pfau einen weiten Abschlag, der bei Romeo ankam. Der Schonacher nahm den Ball gekonnt mit und schob zum 0:2-Endstand ein. Schonach zeigte nach der jüngsten Niederlage eine gute Reaktion. Tore: 0:1 Passarella (44.), 0:2 Romeo (91.); SR: Gerspacher (Heitersheim); ZS: 180.