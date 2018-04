Regionalsport Schwarzwald Schonach gegen Löffingen:- Die Motivation ist groß

Schwarzwälder Landesliga-Derby am Sonntag

Fußball-Landesliga: FC Schonach – FC Löffingen (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Was geht in der Liga noch für die Schonacher? Bei sechs Punkten Rückstand auf Platz eins und noch sieben Spielen offenbar einiges. Löffingen hat sich zuletzt mit zwei Siegen, in denen die Elf jeweils sieben Treffer erzielte, aller Sorgen im Tabellenkeller entledigt. Jetzt geht der Blick ebenfalls nach oben. Im Oktober gab es in Löffingen eine 1:1-Punkteteilung, wobei die Löffinger rund 50 Minuten in Unterzahl spielen mussten.

„Wir wollen die ersten zwei Mannschaften an der Tabellenspitze etwas ärgern. Auf ihre Spiele haben wir keinen Einfluss, aber wenn wir weiterhin unsere Hausaufgaben erledigen und Vollgas geben, dann setzen wir sie unter Druck. Unsere Motivation ist sehr groß. Wir haben schon jetzt alle Saisonziele erreicht und sind auf einem guten Weg, uns zu für den großen Aufwand zu belohnen. Die Jungs haben viele private Dingen zurückgestellt, damit wir in die gute Ausgangsposition gekommen sind“, sagt Trainer Enrique Blanco.

Er hat durchaus registriert, dass die Löffinger im Aufwind sind und rechnet mit einem schwierigen Spiel. Noch äußert sich Blanco nicht zu Personalien, um möglicherweise einige Überraschungen aus dem Ärmel zu ziehen. „Ich weiß es wirklich selbst noch nicht, mit welcher Elf wir beginnen werden. Es gibt einige Möglichkeiten, die sich verbessern würden, wenn von den angeschlagenen Spielern einige wieder fit sind.“ Klar scheint allein, dass Alexander German nach seiner Sperre wieder in die Anfangself drängt.

Blanco lässt sich Zeit bis zum Abschlusstraining am Freitagabend. „Wir haben Respekt vor dem Gegner und einen Matchplan, der Erfolg verspricht. Wir sind auf eine kompakte Löffinger Elf eingestellt, die nicht nur offensiv ihre Qualitäten hat.“

Löffingen hat nach den jüngsten sechs Punkten bei 14:1 Toren das Abstiegsgespenst vertrieben. Trainer Tim Heine erwartet, dass seine Elf in Schonach an die zuletzt guten Auftritte anknüpft. „Wir werden keinesfalls die Saison jetzt austrudeln lassen und rechnen uns auch in Schonach etwas aus“, betont Heine. Auch er hält sich zu personellen Fragen bedeckt. Denkbar ist jedoch, dass der Trainer die eine oder andere Veränderung vornimmt. Andererseits könnte er auch auf die zuletzt erfolgreiche und eingespielte Mannschaft bauen. So ist möglich, dass Kevin Hoheisel einen Einsatz in der Anfangsformation erhalten könnte. Bei Marco Bürer wird das Abschlusstraining zeigen, ob er nach seiner Knieverletzung wieder einsatzfähig ist. Heine würde Bürer gern bringen, will aber kein Risiko eingehen.

Der Löffinger Heine denkt gerne an den ersten Vergleich der beiden Teams in dieser Saison. „Das war eins unserer besseren Saisonspiele.“ Seine Elf habe da mit einem großen Willen agiert. Jetzt gelte es, näher an die einstelligen Tabellenplätze heranzurücken, denn Heine möchte sich am Saisonende gern mit dem bestmöglichen Erfolg verabschieden – die Qualifikation für den südbadischen Pokal inbegriffen.