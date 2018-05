regionalsport schwrzwald Schonach bleibt in Lauerstellung

Landesligist spielt 2:2

Fußball-Landesliga: FV Walbertsweiler- Reng. – FC Schonach 2:2 (0:1) Bei idealem Wetter erwischten die Schwarzwälder den besseren Start. Nach einem Fehler in der Abwehr des FV stand German bereits in der fünften Spielminute allein vor Torhüter Specker und nutzte die Chance eiskalt zur Führung.

Nur fünf Minuten später das gleiche Bild auf der anderen Seite. Nach einem Fehlpass vom Gästetorhüter stand Roth überraschend alleine vor dem Tor, vergab jedoch die Chance zum Ausgleich. Wiederum nur drei Minuten später hatte Romeo die Chance auf 2:0 zu erhöhen, doch Specker rettete glänzend. Die Gäste aus Schonach waren in den ersten 45 Spielminuten die bessere Mannschaft und gingen verdient mit 0:1-Führung in die Pause.

In der zweiten Spielhälfte zeigte Walbertsweiler ein anderes Gesicht. Nach schönem Passspiel war es Fischer, der in der 47. Minute zum Ausgleich traf. Der FV Walbertsweiler war jetzt deutlich überlegen und spielte sich mehrere klare Torchancen heraus, die die Elf jedoch nicht nutzte. Auf der anderen Seite war es wieder German, der mit der ersten Chance in der zweiten Hälfte die Gäste erneut in Führung brachte.

Die Gastgeber spielten weiter mutig nach vorne, scheiterten aber immer wieder an der nötigen Konsequenz. In der 80. Spielminute war es dann soweit. Wieder war es Fischer, der sehenswert mit einem direkten Eckball den Ausgleich erzielte. Beide Teams bleiben somit in der Verfolgung der zwei Teams an der Tabellenspitze. Tore: 0:1 (5.) German, 1:1 (47.) Fischer, 1:2 (66.) German, 2:2 (80.) Fischer; SR: Langeneckert.

FC Schonach: M. Pfau, Passarella (62. S. Pfau), Schneider (73. Hettich), Romeo, German, Kaiser (83. Weiß), Griesbeck, Frey, Lenti, Wetzig, Dold.