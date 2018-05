Regionalsport Schwarzwald Schönwalds Trainer Furtwängler: "Wille und Kampfgeist sind vorbildlich"

Rückblick auf 26. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 1

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Dank des jüngsten 1:0-Erfolgs in Rietheim ist der FC Fischbach nur noch einen Schritt von der Meisterschaft entfernt. Am Samstag beim ersten Verfolger DJK Villingen genügt der Elf von Trainer Günter Hirsch bereits eine Punkteteilung zum Titel. „Wir freuen uns auf den Samstag. Beide Mannschaften hatten vor der Saison sicherlich nicht erwartet, dass es ein Spitzenspiel geben wird“, sagt Hirsch. Beim 1:0 in Rietheim war Hirsch mit den Darbietungen zufrieden, bemängelte nur die Chancenverwertung. „Wir müssen das Spiel früher entscheiden. Die Möglichkeiten dazu waren da. Andererseits erwischte Rietheims Torhüter Bischweiler einen Sahnetag und hat auch die Unhaltbaren gehalten“, so Hirsch.

Rafael Zimmermann, Trainer des SV Rietheim, stimmte Hirsch weitgehend zu. „Das Spiel kann auch 0:2 oder 0:3 enden. Wir hätten noch zehn Stunden spielen können und wohl nicht getroffen. Solche Tage gibt es.“ Seine Elf sei nie richtig ins Spiel gekommen. „Wir stagnieren etwas. Nach der sehr guten Vorrunde bin ich mit dem Verlauf der Rückrunde nicht ganz zufrieden. Wir müssen bei der engen Tabellenkonstellation auch wieder nach unten schauen. Sieben Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz sind gefährlich“, warnt Zimmermann.

Mit dem 2:1-Erfolg bei der SG Buchenberg gelang dem FC Tannheim ein großer Schritt hin zum Klassenerhalt. „Wir fühlen uns auch mit 37 Punkten noch nicht sicher. Die Liga rückt immer enger zusammen. Dass aber selbst auf Platz sieben gezittert werden muss, gab es wohl noch nie. Es wird von Spieltag zu Spieltag eher schlimmer aber ruhiger“, stellt Tannheims Trainer Christoph Raithel fest. Seine Elf durfte sich bei der SG Buchenberg nur drei Minuten über die 1:0-Führung freuen, traf aber schließlich noch zum Sieg. „Das war eminent wichtig. Wir haben an uns geglaubt und um den Sieg gekämpft. Jetzt sollten wir nachlegen, auch wenn wir mit Weilersbach einen harten Brocken vor der Brust haben“, ergänzt Raithel.

Der FC Peterzell lieferte beim 3:2-Erfolg gegen DJK Villingen II ein Paradebeispiel dafür, wie Mannschaften im Abstiegskampf auftreten sollten. Nach 45 Minuten lag Peterzell noch mit 0:2 Toren zurück. „Ich habe mir lange überlegt, was ich in der Pause sagen soll. Offenbar habe ich die richtigen Worte gefunden. Wir haben nach dem Seitenwechsel Vollgas gegeben und uns belohnt. Dafür hat sich die ganze Mannschaft ein dickes Lob verdient“, bilanziert Trainer Giovanni Mercuri. Ihm gefiel, wie seine Elf sich stabilisierte und selbst die Chance beim Schopf packte. Peterzell hat damit die Abstiegsplätze verlassen, aber Mercuri warnt: „Wir sind noch lange nicht durch. Wir müssen im Training hart arbeiten, um in der Tabelle nicht wieder abzurutschen.“

Mit 13 Punkten aus den vergangenen sechs Spielen scheint Bezirksliga-Absteiger FC Schönwald zur richtigen Zeit den nötigen Schwung zu bekommen. Christian Furtwängler, der das Team als Trainer im Saisonfinale übernommen hat, schwärmt: „Wir haben 25 Spieler im Training. Da herrscht ein großer Zusammenhalt. Wille und Kampfgeist sind vorbildlich. Selbst Rückstände werfen uns nicht mehr um“, betont Furtwängler. In Weilersbach machte Schönwald aus einem 0:3 ein 3:3 und am Wochenende in Triberg aus einem 0:1-Rückstand einen 3:1-Sieg. Für Furtwängler sind die zwei kommenden Partien auf eigenem Platz gegen Rietheim und Neukirch Schlüsselspiele. „Da können wir einen weiteren großen Schritt machen.“

Drei Punkte wollten die Sportfreunde Neukirch aus Kappel mitnehmen, um einen Abstiegsplatz zu verlassen. Das gelang beim 2:2 nicht. „Für uns war mehr drin. Wir hätten cleverer agieren müssen, um die 2:1-Führung über die Zeit zu bringen. Das ist schade, denn drei Punkte wären durchaus machbar gewesen“, sagt Trainer Udo Glander. Auf Neukirch warten nun drei Partien gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Gegen Nußbach und anschließend in Schönwald und bei der SG Buchenberg/Neuhausen wird sich zeigen, wohin der Weg der Sportfreunde führt.