Regionalsport Schwarzwald Schönwald fertigt Peterzell ab

5. Spieltag der Kreisliga A, Staffel 1. Fischbachs Gerd Müller mit Dreierpack

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1:DJK Villingen – FC Tannheim 5:2 (3:1). (ms) Klare Sache: Mit zwei frühen Toren brachten Florian Schrenk und Philipp Schwind die DJK auf die Siegerstraße. Nach dem Anschlusstreffer durch Matthaeus Jucha erhöhte Hermann Takuete noch vor der Pause. Takuete ließ noch zwei weitere Tore folgen – unter anderem per herrlichem Solo von der Mittellinie -, ehe Maximilian Wolfram den Endstand besorgte. Tore: 1:0 (8.) Schrenk, 2:0 (9.) Schwind, 2:1 (31.) Jucha, 3:1 (45.) Takuete, 4:1 (59.) Takuete, 5:1 (69.) Takuete, 5:2 (87.) Wolfram. ZS: 70. SR: Domenico Papagno (Radolfzell).

NK Hajduk VS – FC Weilersbach 6:3 (2:2). Nachdem Josip Matkovic Hajduk bereits nach zwei Minuten in Führung schoss, schlugen die Gäste durch einen Doppelpack von Tolga Sözer zurück. Der starke Matkovic glich erneut aus, ehe in Hälfte zwei Hajduk mit zwei schnellen Treffern eine Vorentscheidung schaffte. Tore: 1:0 (2.) Matkovic, 1:1 (11.) Sözer (FE), 1:2 (20.) Sözer, 2:2 (45.) Matkovic, 3:2 (48.) Hrvoje Jozinovic, 4:2 (51.) Matkovic, 5:2 (69.) Ilija Jozinovic, 5:3 (78.) Karamo Nije, 6:3 (86.) Renato Perisa. ZS: 150. SR: Wolfgang Braun (Löffingen).

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – VfB Villingen 1:1 (1:1). In einer ausgeglichenen Begegnung brachte Steffen Restle den VfB nach 23 Minuten verdient in Führung. Diese Führung hielt nicht lange, da Dominic Jahr nur wenig später eine schöne Kombination zum Ausgleich abschloss. In Hälfte zwei hatten beide Teams Chancen auf den Sieg, das Remis ist unterm Strich gerecht. Tore: 0:1 (23.) Restle, 1:1 (30.) Jahr. ZS: 130. SR: Edgar Straub (Lauterbach).

FC Schonach II – Spfr. Neukirch 4:1 (2:1). Schonach war von Beginn an überlegen. Robin Burger traf bereits nach sechs Minuten satt in den Winkel. In Minute 31 erhöhte Tino Weiß per Kopf, ehe Nino Colpi direkt danach für die Gäste verkürzte. Ein Platzverweis für Schonach in Minute 63 wirkte als Wachmacher, Jonas Schneider und Mario Wisser besorgten den verdienten 4:1-Endstand. Tore: 1:0 (6.) Burger, 2:0 (31.) Weiß, 2:1 (33.) Colpi, 3:1 (67.) Schneider, 4:1 (74.) Wisser. ZS: 70. SR: Maier (Hofstetten).

SV Rietheim – SV Nußbach 2:2 (0:1). Nußbach überraschte den Tabellenführer und ging nach einem Doppelpack von Steffen Schneider verdient in Führung. In Hälfte zwei steigerten sich die Gastgeber. Markus Neumann verkürzte per Elfmeter, Manuel Enders besorgte in Überzahl mit einem Solo den verdienten 2:2-Endstand. Tore: 0:1 (41.) Schneider, 0:2 (60.) Schneider, 1:2 (64.) Neumann (FE), 2:2 (75.) Enders. SR: Bernd Kaiser (Königsfeld). ZS: 130; GR: SVN (65.).

FC Fischbach – FC Kappel 4:1 (1:1). Gerd Müller war der Mann des Tages. Mit einem Dreierpack sorgte er fast im Alleingang für den Sieg. Nachdem Müller bereits in Hälfte eins nach schöner Kombination zum 1:0 traf, legte er nach der Pause mit einem Doppelpack nach. Seltan Weldegergs sorgte für den verdienten Endstand. Tore: 1:0 (17.) Müller, 1:1 (26.) Marco Rieger, 2:1 (54.) Müller, 3:1 (57.) Müller (FE), 4:1 (67.) Weldegergs. ZS: 140. SR: Stefan Kromer (Schwenningen). Rot: FCK (80.)

FC Schönwald – FC Peterzell 5:0 (4:0). Schönwald startete furios. Christian Duffner, Nick Faigle mit einem Doppelpack und Marius Storz entschieden mit vier Treffern bereits in Hälfte eins die Partie. Auch nach der Pause spielte Schönwald offensiv, Storz traf in der Schlussphase zum 5:0. Tore: 1:0 (3.) Duffner, 2:0 (13.) Faigle, 3:0 (25.) Storz, 4:0 (38.) Faigle, 5:0 (85.) Storz. ZS: 300. SR: Andreas Kleiser (Hinterzarten).

FC Triberg – SG Buchenberg/Neuhausen 1:3 (1:1). Daniel Jäckle brachte die SG Buchenberg/Neuhausen bereits nach fünf Minuten per Flachschuss in Führung. Lukas Springmann glich wenig später per Kopf aus. In einer hektischen zweiten Hälfte traf erst Sandro Schwer freistehend zum 1:2, ehe Armin Laufer in der Schlussphase alles klarmachte. Tore: 0:1 (5.) Jäckle, 1:1 (25.) Springmann, 1:2 (73.) Schwer, 1:3 (88.) Laufer. ZS: 80. SR: Ömer Sari (Schwenningen).