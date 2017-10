Schneller Hattrick von Christoph Bausch

Sechs Spiele im Bezirkspokal-Achtelfinale. Königsfeld gewinnt Duell der Bezirksligisten

Fußball, Bezirkspokal-Achtelfinale: (ju) FC Gütenbach – FC Weiler 2:1 (0:0) In der ersten Halbzeit war die Partie zwischen den B-Ligisten ausgeglichen. Ab dem zweiten Spielabschnitt waren die Gastgeber dominant und gingen durch einen Doppelpack von Tesch mit 2:0 in Führung. In der Schlussphase kam Weiler nur noch zum Anschlusstreffer. Tore: 1:0 + 2:0 (60.+75./FE) Daniel Tesch, 2:1 (85.) Stefan Schwarzwälder. ZS: 80. SR: Zdravka Markovic (Schwenningen).

FC Königsfeld – FC Gutmadingen 1:0 (0:0) Es war der erwartete Pokalfight der beiden Bezirksligisten. Das entscheidende Tor der Königsfelder erzielte Groß sieben Minuten nach der Halbzeit. Gutmadingen drängte danach, um das Pokal-Aus noch abzuwenden. Doch die Platzherren brachten den Sieg über die Zeit. Tore: 1:0 (52.) Tobias Groß. ZS: 130. SR: Yannick Erath (Villingen).

FC Schönwald – SV Geisingen 1:4 (1:1) Nur eine Halbzeit war die Partie ausgeglichen. Nach Beginn der zweiten Hälfte erzielte Mamedow das 1:2 für die Geisinger, die dann durch die Treffer von Herfort und Ochs den Achtelfinal-Erfolg perfekt machten. Tore: 0:1 (5.) Eigentor, 1:1 (22.) Marcus Thurner, 1:2 (46.) Rustam Mamedow. 1:3 (60,) Dominik Herfort, 1:4 (67.) Peter Ochs. ZS: 50. SR: Sasa Matosevic (Villingen).

FC Lenzkirch – SV Saig 0:1 (0:0) Das Hochschwarzwälder Derby entschied überraschend der B-Ligist in der vorletzten Minute gegen den Gastgeber und A-Ligisten für sich. Tore: 0:1 (89.) Theodoros Gondaris. ZS: 150. SR: Peter Becker (Hinterzarten).

FC Brigachtal – Spfr. Schönenbach 5:0 (2:0) Schon in der ersten Halbzeit gab sich der FC Brigachtal keine Blöße und lag nach 17 Minuten durch die Tore von Witt 2:0 in Front. Mit einem schnellen Hattrick machte Christoph Bausch den Erfolg perfekt. Tore: 1:0 + 2:0 (4.+17.) Michael Witt, 3:0. 4:0 +5:0 (71./80.+90.) Bausch (Hattrick). ZS: 50. SR: Valeri Baidin (Königsfeld).

SSC Donaueschingen – SV TuS Immendingen 2:3 (1:1). Eine starke und fast ebenbürtige Partie über 70 Minuten lieferte der SSC gegen den Bezirksligisten ab. Zweimal ging Donaueschingen in Führung, die die Gäste wieder ausglichen und durch Lappanese noch zum Sieg kamen. Tore: 1:0 (20.) Michael Holwegler, 1:1 (35./FE) Mario Köhler, 2:1 (49.) Baba Njie, 2:2 + 2:3 (60.+70.) Giuseppe Lappanese. ZS: 70. Bes. Vork.: Gelb-Rot (85.) SSC. SR: Dominik Wehrle (Friedenweiler-Kleineisenbach).

Viertelfinal-Paarungen

Das Viertelfinale findet am Mittwoch, 4. April 2018, statt. FC Gütenbach trifft auf den Sieger aus der Partie FV Tennenbronn gegen FV Marbach (8. November). Der FC Brigachtal spielt gegen den Sieger der Begegnung VfB Villingen gegen FC Pfaffenweiler (8. November). Der SV TuS Immendingen bekommt es mit dem SV Saig zu tun. Titelverteidiger SV Geisingen erwartet den FC Königsfeld.