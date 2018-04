Regionalsport Schwarzwald Schnelle Chance zur Revanche für B-Jugend des FC 08

Alle Villinger Jugendteams im Einsatz. U15 gegen SSV Reutlingen. Heimspiel für Donaueschingen

Fußball, A-Junioren Verbandsliga: SF Eintracht Freiburg – FC 08 Villingen (Samstag, 18 Uhr). (mst) Für Villinger geht es in den verbleibenden Spielen weder um den Auf- noch Abstieg. Als Tabellensechster führen sie das Mittelfeld der Liga an. Langsam ausklingen lassen will es die Mannschaft von Trainer Emanuele Ingrao aber nicht. Mit der Eintracht Freiburg haben die Nullachter noch eine Rechnung aus dem Hinspiel zu begleichen. Damals rannten die Villinger ununterbrochen an, verloren aber trotz drückender Überlegenheit mit 0:1. Freiburg steht zwar mit elf Punkten auf Platz zehn der Liga, spielt aber eine ordentliche Rückrunde und hat in der Vorwoche mit einem Sieg gegen Pfullendorf wieder Hoffnung im Abstiegskampf geschöpft.

B-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – SV 08 Kuppenheim (Sonntag, 12.45 Uhr). Nach dem enttäuschenden 2:4-Aus im Pokal-Viertelfinale am Mittwoch gegen Kuppenheim bietet sich den Villingern die Chance zur Revanche. "Wir müssen uns in allen Bereichen steigern. Die Abstände waren viel zu groß und wir waren zu spät in den Zweikämpfen. Einige Spieler haben nicht nach hinten gearbeitet. Das dürfen wir uns in der Liga nicht erlauben", kritisiert Trainer Mustafa Gürbüz, der eine Reaktion fordert. Am Montag wartet das nächste Spiel, wenn der JFV Singen im Friedengrund zum Nachholspiel kommt. Es ließ sich kein anderer Termin finden, sodass Villingen zwei Spiele an zwei Tagen absolvieren muss. Gürbüz: "Das wird hart, aber das ist die Verbandsliga. Wir werden mit Vittorio Lettieri, Kevin Laatsch und Shahin Alassani drei U16-Spieler nominieren."

C-Junioren Oberliga: FC 08 Villingen – SSV Reutlingen (Samstag, 12 Uhr). Für die C-Junioren zählt nur ein Sieg. Gegen den Tabellensechsten sind die Nullachter gut beraten, drei Punkte auf das eigene Konto gutzuschreiben, wenn sie ihre Chancen auf den Klassenerhalt im realistischen Bereich halten wollen. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt fünf Spiele vor Saisonende fünf Punkte. Vor allem die Chancenverwertung muss sich verbessern. Oft sind die Nullachter mit ihren Gegnern mindestens auf Augenhöhe, lassen die Punkte aber wegen ihrer Abschlussschwäche liegen. Trainer Haris Redzepagic war in dieser Woche gesundheitlich angeschlagen.

Verbandsliga, C-Jugend: SG DJK Donaueschingen – FV Lörrach-Brombach (Samstag, 14 Uhr DJK Sportpark). (cl) Die Gäste belegen den sechsten Tabellenplatz. Nach dem couragierten Auftritt gegen den SC Freiburg II rechnet sich DJK-Coach Andreas Vöckt etwas aus: „Gelingt uns ein ähnlich guter Auftritt, werden wir eine Chance haben. Es scheint, dass wir uns an das höhere Tempo gewöhnt haben." Vöckt hofft, dass sich seine Jungs für den tollen Trainingseinsatz belohnen. Personell gibt es keine Ausfälle.