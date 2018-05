Regionalsport Schwarzwald Scheu greift in die Motivationskiste

FC Bad Dürrheim muss weiter um Klassenerhalt zittern. FC Neustadt formt künftige Mannschaft

Fußball-Verbandsliga: Vier Spieltage vor Abschluss der Saison hat der FC Bad Dürrheim mit dem 4:2-Heimerfolg gegen den FC Neustadt, der damit als Absteiger feststeht, ein deutliches Lebenszeichen gesendet. Noch stehen die Kurstädter weiterhin auf den ersten der fünf Abstiegsplätze, doch drei davor platzierte Mannschaften sind mit maximal drei Zählern mehr auf der Habenseite wieder in Reichweite. Eine davon, der SV Kuppenheim, wird am 26. Mai in Bad Dürrheim erwartet.

Trainer Reiner Scheu sieht die Ausgangslage weiterhin nüchtern. „Wir haben am kommenden Wochenende von allen Mannschaften im Keller das schwerste Spiel in Rielasingen. Da kann es schon wieder einen Platz weiter nach unten gehen.“ Scheu will nicht als Pessimist, sondern als Realist auftreten. „Natürlich wünsche ich mir, dass es anders kommt. Hinter uns wird jedoch Denzlingen immer stärker und hat in Neustadt eine lösbare Aufgabe vor der Brust. Die davor stehenden Teams haben alle drei Heimspiele.“ Daher setzt der Fußball-Lehrer auf Statistiken und Erinnerungen: „Wir als FC Bad Dürrheim haben in den vergangenen Jahren in Rielasingen als klarer Außenseiter immer gute Leistungen gebracht und dort sogar gewonnen. Vielleicht ist es am Freitagabend wieder so.“

Dass die Partie am Freitag stattfindet, wurde bereits vor der Saison vereinbart, passt Scheu aber nicht ins Konzept. „Alle Spieler müssen zuvor arbeiten. Jonas Schwer muss aus Rust anreisen. Das ist nicht glücklich gewählt.“ Rielasingen ist in der Saison sehr heimstark. Zehn der 15 Partien wurden gewonnen, viermal die Punkte geteilt. Auch wenn für die Gastgeber der Zug nach ganz oben bereits abgefahren ist, werden die Hegauer keine Geschenke verteilen.

Trainiert wird in dieser Woche wegen des ungewohnten Spieltags am Dienstag und Mittwoch. Möglicherweise wieder mit einer überschaubaren Gruppe von acht bis zehn Spielern. Scheu hofft auf motivierte Spieler. „Die Stimmung war nach dem Sieg gegen Neustadt nicht euphorisch. Wir waren alle eher erleichtert, dass wir weiterhin dabei sind“, fügt der Trainer an. Was Scheu beim Spiel gegen die Hochschwarzwälder nicht gefiel, war einmal mehr die schwache Chancenauswertung. Positiv war hingegen, dass nur Sekunden nach dem 3:2 das 4:2 gelang, was für den Willen der Akteure spricht.

Neustadts Torjäger Samma bleibt

Nun ist es auch rechnerisch klar: Vier Spieltage vor Abschluss der Saison steht der FC Neustadt als Absteiger in die Landesliga fest. Seit Wochen deutete es sich an, doch nach dem 2:4 in Bad Dürrheim besteht endgültige Klarheit. Zwei Jahre spielten die Neustädter im südbadischen Oberhaus. „Es trifft uns nicht unvorbereitet. Meine Gefühlswelt hat sich nicht verändert“, sagt Neustadts Trainer Benjamin Gallmann. Am Samstag in Bad Dürrheim zeigte sich einmal mehr, warum die Klasse nicht gehalten werden kann. Zu elf gesunden Spielern in der Startformation gesellten sich auf der Wechselbank der angeschlagene Gibba und als letzte Reserve der Trainer selbst. Gallmann hatte, wie schon oft in der Rückrunde, große personelle Sorgen. Es zeichnet die Neustädter aus, dass sie diese Sorgen nur selten in den Mittelpunkt stellten, auch wenn unter den Bedingungen schon im Herbst des vergangenen Jahres klar war, wohin die Reise führen wird.

Bis auf Schubnell und Bruhn zeichnen sich keine weiteren Abgänge ab. Torjäger Samma wird, wie Gallmann nochmals nachdrücklich bestätigte, „auf jeden Fall“ in Neustadt bleiben. Das Gerüst für die Landesliga steht. Mit Thomas Fischer aus Gündelwangen kommt ein weiterer Torjäger hinzu. Ansonsten sollen Spieler aus dem eigenen Jugendbereich nachrücken.