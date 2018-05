Regionalsport Schwarzwald Sascha Reiß, Trainer des SV Linx: Wir haben nichts zu verlieren

Das Top-Ereignis des regionalen Amateurfußballs steigt am Pfingstmontag: das Finale um den Südbadischen Pokal. Um 14.30 Uhr treffen in Lahr der SV Linx und der FC 08 Villingen aufeinander. Der SÜDKURIER sprach im Vorfeld der Partie mit dem Trainer des SV Linx, Sascha Reiß.

Herr Reiß, Ihre Mannschaft steht drei Spieltage vor Schluss mit sechs Punkten Vorsprung vor dem Freiburger FC an der Tabellenspitze der Verbandsliga Südbaden. Was macht den SV Linx in dieser Saison so stark?

Wir sind sehr effektiv vor dem Tor und haben mit Adrian Vollmer und Marc Rubio zwei herausragende Stürmer. Außerdem stehen wir defensiv kompakt und bekommen sehr wenige Gegentore. Durch unsere Spielweise gehen wir oft in Führung, das macht es einfacher. Vor allem in der Hinrunde haben wir deshalb viele knappe Spiele dennoch hoch gewonnen, weil wir uns nach eigener Führung aufs Kontern beschränken konnten.

Falls Ihr Team den Aufstieg schaffen würde: Sehen Sie Verein und Mannschaft für die Oberliga gewappnet?

Das ist schwierig zu sagen. Der Sprung von der Verbands- in die Oberliga hat sich in den letzten Jahren als sehr schwer erwiesen, wenn man sich nicht gut verstärkt. Der FC 08 Villingen hat es vorgemacht, wie es geht. Allerdings können wir uns nicht mit diesem Verein vergleichen. Sicherlich müssen wir personell in allen Bereichen nachlegen und gleichzeitig die Jungs so gut wie möglich zusammenhalten.

Was ist Ihnen wichtiger, der Aufstieg oder ein Pokalerfolg?

Als Trainer ist mir persönlich die Meisterschaft wichtiger, weil wir die ganze Saison oben gestanden sind. Dem Verein und der Mannschaft ist der Pokalsieg und die Teilnahme am DFB-Pokal möglicherweise noch wichtiger. Auf alle Fälle freuen wir uns darauf, dieses besondere Highlight zu haben.

Wenn Sie auf den Pokalgegner am Montag blicken: Wovor müssen Sie Ihre Spieler unbedingt warnen?

Die Nullachter sind in allen Bereichen gut besetzt, ich denke zum Beispiel an die beiden Spanier. Von der Spielweise sind die Villinger ähnlich wie wir, sie brauchen nur wenige Chancen. Ich habe den Weg des FC 08 mit Interesse verfolgt und war gespannt, wie sie sich als Aufsteiger schlagen würden. Was der Verein in den letzten beiden Jahren geleistet hat, ist beeindruckend. Die Mannschaft hat kaum ein Spiel verloren. Spieler wie Plavci, Haibt oder Ceylan kenne ich gut. Und mit dem sportlichen Leiter, Mario Ketterer, habe ich in der U19 und bei den Amateuren des SC Freiburg zusammengespielt. Ich freue mich für ihn, dass sein Verein Erfolg hat.

Wie wollen Sie den Favoriten knacken?

Einen konkreten Matchplan müssen wir uns noch zurechtlegen. Meine Kollegen und ich haben die Villinger in den letzten Wochen ein paar Mal angeschaut, wir kennen unseren Gegner gut. Ich hoffe, dass uns die wahrscheinlich sehr hohe Zuschauerzahl und die Live-Übertragung im Fernsehen zusätzlich motiviert.

Überwiegt vor dem Spiel am Montag die Nervosität oder die Vorfreude?

Für uns ist es alles andere als normal, vor so vielen Zuschauern zu spielen. Die positive Anspannung überwiegt auf jeden Fall, wir haben in diesem Spiel nichts zu verlieren. Die Mannschaft und ich freuen uns auf diese Chance. Sollten wir gewinnen, wäre das sensationell. Dann hätten wir die Gelegenheit, ein Pokalspiel gegen eine Profimannschaft aus der ersten oder zweiten Bundesliga zu absolvieren.

Falls es mit dem Pokalsieg auf südbadischer Ebene und dem damit verbundenen Einzug in den DFB-Pokal klappen sollte, welchen Gegner würden Sie sich wünschen?

Die Standard-Antworten auf diese Frage sind gemeinhin„Bayern, Dortmund und Schalke. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht sogar lieber einen schwächeren Zweitligisten bekommen würde. Dann hätte man vielleicht eine Chance von zehn Prozent, sogar weiterzukommen. Sicherlich wäre auch ein badischer Gegner wie der Karlsruher SC oder der SC Freiburg interessant. Auch über den Hamburger SV würde ich mich freuen, da dieser Verein über eine große Fanbasis verfügt, bekanntlich aber auch gerne mal patzt.

SV Linx

Gründungsjahr SV: 1949. Erfolge: Verbandsligameister 1993, 2003, 2005, 2007, 2010. Südbadischer Pokalsieger 1994, Teilnahme am DFB-Pokal 1994/1995: SV Linx gegen FC Schalke 04 (1:2). Spielstätte: Hans-Weber-Stadion (3000 Zuschauer Fassungsvermögen). Aktuelle Spielklasse: Verbandsliga Südbaden (Tabellenführer nach 31 Spieltagen). Toptorjäger: Adrian Vollmer (31 Tore, Führender der Torjägerliste).