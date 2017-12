Regionalsport Schwarzwald "Saisonverlauf durchaus ein Erfolg." Interview mit Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu

Mit 19 Punkten aus 18 Spielen überwintert der FC Bad Dürrheim in der Fußball-Verbandsliga auf einem Abstiegsplatz. Trainer Reiner Scheu zieht im SÜDKURIER-Interview Zwischenbilanz

Herr Scheu, wie bewerten Sie den bisherigen Saisonverlauf?

Uns war vor der Saison klar, dass wir eine Herkulesaufgabe zu meistern haben. Wir haben im Sommer viele unserer Wunschspieler nicht bekommen und waren in der Vorbereitung eher ein bunt zusammen gewürfelter Haufen, der sich erst finden musste. Hinzu kam, dass mehrere Spieler in der Vorbereitung nicht vor Ort waren und die Mannschaft sich oft von allein aufstellte. Deshalb werte ich den bisherigen Saisonverlauf, so komisch es klingen mag, als Erfolg. Wir haben uns oft teuer verkauft und einen überschaubaren Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze. Der Klassenerhalt ist eine anspruchsvolle, aber nicht unlösbare Aufgabe.

Sie haben vor dem Punktspielauftakt bemängelt, dass der Konkurrenzkampf in der Mannschaft fehle. Ist das der entscheidende Aspekt, dass die Elf auf einem Abstiegsplatz überwintert?

Es ist ein Aspekt. Viele andere kommen hinzu. Es ist immer besser, wenn sich die Spieler im Training für eine Startformation qualifizieren müssen. Bei uns hatten einige einen Freibrief, weil die interne Konkurrenz fehlte. Es ist für einen Trainer immer frustrierend, wenn sich die Mannschaft von allein aufstellt.

Es gab im Sommer zwölf Zugänge. Offenbar ist es dennoch nicht gelungen, Torjäger Christian Braun oder Kapitän Yannick Bartmann adäquat zu ersetzen. Warum nicht?

Wir hatten andere Vorstellungen bei potenziellen Zugängen. Wir haben bereits im Januar und Februar mit Kandidaten für die laufende Saison gesprochen. Die Jungs, die am Tisch saßen, zeigten alle Interesse. Doch nahezu alle Gespräche haben sich zerschlagen, auch aus finanziellen Gründen. Ich möchte erwähnen, dass mit Dominik Almeida und Karsten Scheu weitere Stammspieler weggebrochen sind.

Der FC Bad Dürrheim spielt die fünfte Saison in Folge Verbandsliga. Was nehmen Sie an erfreulichen Aspekten aus dem bisherigen Saisonverlauf mit?

Wir haben uns Zug um Zug zu einer Einheit gefunden, sind kompakter geworden und haben ein besseres Verständnis untereinander. An guten Tagen können wir auch gegen die Spitzenteams, siehe Kehl oder Lahr, mithalten. Mich freut, dass die Spieler selbst gesagt haben, dass sie mit aller Macht den FC Bad Dürrheim in der Liga halten wollen. Auch ich glaube daran.

Der Schuh drückt im Angriff. Die 26 erzielten Tore werden nur von drei dahinter platzierten Teams unterboten. Wie lässt sich die Quote verbessern?

Im Winter einen Torjäger zu bekommen, der für eine zweistellige Zahl an Treffern gut ist, erscheint nahezu unmöglich. Wir müssen das intern schaffen. Ich setze auf die Weiterentwicklung der Spieler. Mit den jetzt gewonnenen Erfahrungen muss es uns gelingen, mehr Torgefährlichkeit zu erzeugen und besser zu treffen. Das Wort Hoffnung schreibe ich da besonders groß. Bei einer besseren Chancenauswertung wären vier, fünf Punkte mehr drin gewesen.

Wird es Abgänge während der Winterpause geben?

Davon ist mir aktuell nichts bekannt. Ich weiß aber auch, dass so etwas schnell gehen kann und es immer andere Vereine gibt, die an einzelnen Spielern baggern.

Sie setzen auf die Rückkehr von Raphael Bartmann und Hendrik Berg, die derzeit beruflich im Ausland weilen. Wie sicher ist die Rückkehr dieses Duos?

Bartmann kommt zurück und auch Berg hat signalisiert, dass er kommt. Allerdings wird er beruflich ein Praktikum beginnen. Sollte dieser Standort weit von Bad Dürrheim entfernt sein, wird es wohl kaum mit einer Rückkehr klappen.

Suchen Sie Zugänge und wenn ja, auf welchen Positionen?

Wir würden uns gern, außer beim Torhüter, in allen Bereichen verstärken. Neue Spieler würden nicht zuletzt den Konkurrenzkampf erhöhen. Wir wissen aber alle, wie schwierig es im Winter ist, passende Lösungen zu finden.

Alexander Thumer hat als 2. Vorsitzender in den vergangenen Jahren federführend Spieler für den FC Bad Dürrheim verpflichtet. Wie schwer wiegt sein Abgang und lastet diese Arbeit nun auf Ihrer Schulter?

Es wurde ein neuer Spielausschuss gebildet, der sich der Aufgabe annimmt. Federführend ist Mete Morat. Er gibt sich große Mühe, doch man sollte ihn nicht daran messen, ob und wie viele Spieler er im Winter für uns gewinnt. Er arbeitet sehr engagiert und perspektivisch.

In den vergangenen Jahren hat sich das Gesicht der Mannschaft stark verändert. Lässt sich da eine fußballerische Entwicklung forcieren oder müssen Sie immer wieder bei den sogenannten Basics beginnen?

Ich muss mir ehrlich eingestehen, dass ich vor der Saison wohl zu viel vorausgesetzt habe. Einige der Zugänge hatten im technischen und taktischen Bereich einigen Nachholbedarf. Wir haben das zusammen gelöst, aber durch die ständigen personellen Wechsel ist es schwer, über Jahre etwas aufzubauen.

Es hält sich das Gerücht, dass Sie nach der Saison Ihr Engagement in Bad Dürrheim beenden werden. Wie ist der aktuelle Stand?

Ich werde noch vor Weihnachten mit dem Vereinsvorsitzenden Albrecht Schlenker Gespräche führen. Es ist nicht so, dass ich mein Pulver verschossen habe oder amtsmüde bin. Wir werden uns über die Perspektive des FC Bad Dürrheim unterhalten. Ich verschwende aktuell keinen Gedanken daran, in Bad Dürrheim aufzuhören.

Fragen: Dietmar Zschäbitz